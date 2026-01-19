$43.180.08
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 9570 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 12315 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 14469 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 17199 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14616 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 32473 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 32254 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18078 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23676 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Публікації
Ексклюзиви
У Данії заявили, що діалог із Трампом має перейти з Truth Social до кімнати для переговорів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

ЗМІ також привели слова міністра закордонних справ Данії, який заявив, що Дональд Трамп "ніколи не зможе досягти" своїх цілей за допомогою тиску.

У Данії заявили, що діалог із Трампом має перейти з Truth Social до кімнати для переговорів

Глава МЗС Данії Ларс Локке заявив, що діалог із президентом США Дональдом Трампом має перейти "з Truth Social до кімнати для переговорів", передає УНН із посиланням на Sky News.

"У нас є червоні лінії, які не можна перетнути", – сказав Ларс Локке Расмуссен, додавши, що залучені сторони повинні "перенести цей діалог з Truth Social до кімнати для переговорів".

Раніше ЗМІ привели слова міністра закордонних справ Данії, який заявив, що Дональд Трамп "ніколи не зможе досягти" своїх цілей за допомогою тиску.

НАТО продовжить співпрацю з Данією та Гренландією у сфері безпеки - Рютте19.01.26, 19:51 • 682 перегляди

Додамо

Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Ґренландія
Ларс Люкке Расмуссен
Дональд Трамп
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки