У Данії заявили, що діалог із Трампом має перейти з Truth Social до кімнати для переговорів

Глава МЗС Данії Ларс Локке заявив, що діалог із президентом США Дональдом Трампом має перейти "з Truth Social до кімнати для переговорів", передає УНН із посиланням на Sky News.

"У нас є червоні лінії, які не можна перетнути", – сказав Ларс Локке Расмуссен, додавши, що залучені сторони повинні "перенести цей діалог з Truth Social до кімнати для переговорів".

Раніше ЗМІ привели слова міністра закордонних справ Данії, який заявив, що Дональд Трамп "ніколи не зможе досягти" своїх цілей за допомогою тиску.

НАТО продовжить співпрацю з Данією та Гренландією у сфері безпеки - Рютте

Додамо

Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.