На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

С начала суток украинские войска отбили 135 атак российских оккупантов. Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Константиновское и Гуляйпольское, где продолжаются активные бои и наносятся потери противнику. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 70 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 70 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для ударов 4786 дронов-камикадзе и совершили 3088 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиаудар, сбросив четыре управляемые бомбы, совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении агрессор трижды проводил наступательные действия в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Шандрыголово, Колодези и Заречное.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Дроновки и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника, в сторону Приволья и Бондарного.

На Константиновском направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии. В четырех локациях бои не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 93 оккупанта, из которых 37 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 13 единиц автомобильной техники, 62 беспилотных летательных аппарата, наземный дрон, три антенны и терминал спутниковой связи противника. Также наши защитники поразили четыре пункта управления БпЛА и восемь укрытий для личного состава противника - добавили в Генштабе.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Сладкого, и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки, сейчас один бой продолжается.

На Ореховском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

