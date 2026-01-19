$43.180.08
18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 44 просмотра

С начала суток зафиксировано 135 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Российские войска нанесли два ракетных, 70 авиационных ударов и применили 4786 дронов-камикадзе.

На фронте зафиксировано 135 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

С начала суток украинские войска отбили 135 атак российских оккупантов. Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Константиновское и Гуляйпольское, где продолжаются активные бои и наносятся потери противнику. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 70 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 70 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для ударов 4786 дронов-камикадзе и совершили 3088 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиаудар, сбросив четыре управляемые бомбы, совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении агрессор трижды проводил наступательные действия в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Шандрыголово, Колодези и Заречное.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Дроновки и в сторону Платоновки.

Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19.01.26, 20:36

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника, в сторону Приволья и Бондарного.

На Константиновском направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии. В четырех локациях бои не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 93 оккупанта, из которых 37 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 13 единиц автомобильной техники, 62 беспилотных летательных аппарата, наземный дрон, три антенны и терминал спутниковой связи противника. Также наши защитники поразили четыре пункта управления БпЛА и восемь укрытий для личного состава противника

- добавили в Генштабе.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Сладкого, и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки, сейчас один бой продолжается.

На Ореховском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

Зеленский назначил нового заместителя командующего Воздушными силами: что известно о Павле Елизарове
19.01.26, 20:56

Ольга Розгон

