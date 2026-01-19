На фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Від початку доби українські війська відбили 135 атак російських окупантів. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Костянтинівський та Гуляйпільський, де тривають активні бої та завдаються втрати противнику. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинули 70 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 4786 дронів-камікадзе та здійснили 3088 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані бомби, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку агресор тричі проводив наступальні дії в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Дронівки та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника, у бік Привілля й Бондарного.

На Костянтинівському напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Новопавлівки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 93 окупанти, з яких 37 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 13 одиниць автомобільної техніки, 62 безпілотні літальні апарати, наземний дрон, три антени та термінал супутникового зв’язку противника. Також наші захисники уразили чотири пункти управління БпЛА та вісім укриттів для особового складу противника - додали у Генштабі.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку ворог 20 разів атакував позиції наших оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки, наразі один бій триває.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

