В Киеве расширяют сеть распределенной генерации и привлекают резервы, но экстренные отключения не отменят - Шмыгаль
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев не может отказаться от экстренных отключений из-за дефицита энергии. Власти планируют расширить распределенную генерацию на 100 МВт для повышения устойчивости столицы.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области. По результатам встречи были определены приоритетные шаги для стабилизации энергетической и тепловой систем региона. Об этом сообщает УНН.
Из-за сохранения дефицита в энергосистеме Киев пока не может отказаться от применения экстренных отключений электроэнергии. Приоритетной задачей правительство определило развитие распределенной генерации.
Стратегическая задача – план развития распределенной генерации города. Должны выйти на дополнительные мощности более 100 МВт. Это позволит сделать столицу более устойчивой к атакам
Для ускорения установки когенерационных установок и модульных котельных власти планируют максимально упростить бюрократические процедуры.
Восстановление теплоснабжения
Ремонтные работы на объектах теплоэнергетики продолжаются в круглосуточном режиме. К ликвидации аварий в Киеве привлечено 60 дополнительных бригад, сформированных специалистами со всей страны.
Это совместная работа всей страны: 40 бригад предоставила "Укрзализныця", 18 прибыли на помощь из областей, в том числе 13 из Киевской области, также задействованы специалисты "Киевтеплоэнерго"
Также ожидается прибытие подкрепления из Львова. На наиболее сложных участках одновременно работают по две бригады, чтобы максимально оперативно вернуть тепло в дома киевлян.
