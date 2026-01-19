В Киеве расширяют сеть распределенной генерации и привлекают резервы, но экстренные отключения не отменят - Шмыгаль

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 4364 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 11158 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 13957 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 16417 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 17592 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 20796 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15489 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 35514 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 34608 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18339 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 20798 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 35515 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 34608 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 51779 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 73400 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 12966 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 30023 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 25844 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 31140 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 43365 просмотра
В Киеве расширяют сеть распределенной генерации и привлекают резервы, но экстренные отключения не отменят - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев не может отказаться от экстренных отключений из-за дефицита энергии. Власти планируют расширить распределенную генерацию на 100 МВт для повышения устойчивости столицы.

В Киеве расширяют сеть распределенной генерации и привлекают резервы, но экстренные отключения не отменят - Шмыгаль

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в столице и Киевской области. По результатам встречи были определены приоритетные шаги для стабилизации энергетической и тепловой систем региона. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Из-за сохранения дефицита в энергосистеме Киев пока не может отказаться от применения экстренных отключений электроэнергии. Приоритетной задачей правительство определило развитие распределенной генерации.

Зеленский провел энергетический селектор: рассказал, где сложнее всего, о трансформации системы противодействия "шахедам" и задачах СБУ19.01.26, 13:56 • 2532 просмотра

Стратегическая задача – план развития распределенной генерации города. Должны выйти на дополнительные мощности более 100 МВт. Это позволит сделать столицу более устойчивой к атакам

– сообщил Шмыгаль.

Для ускорения установки когенерационных установок и модульных котельных власти планируют максимально упростить бюрократические процедуры.

Восстановление теплоснабжения

Ремонтные работы на объектах теплоэнергетики продолжаются в круглосуточном режиме. К ликвидации аварий в Киеве привлечено 60 дополнительных бригад, сформированных специалистами со всей страны.

Это совместная работа всей страны: 40 бригад предоставила "Укрзализныця", 18 прибыли на помощь из областей, в том числе 13 из Киевской области, также задействованы специалисты "Киевтеплоэнерго"

– отметил глава правительства.

Также ожидается прибытие подкрепления из Львова. На наиболее сложных участках одновременно работают по две бригады, чтобы максимально оперативно вернуть тепло в дома киевлян. 

В Киеве и области работают 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС: сколько людей получили помощь19.01.26, 14:42 • 2706 просмотров

Степан Гафтко

