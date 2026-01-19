Зеленский провел энергетический селектор: рассказал, где сложнее всего, о трансформации системы противодействия "шахедам" и задачах СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор, где рассказал, что самая сложная ситуация в энергетике сейчас в Киеве, Харькове, Днепре, Чернигове, Одессе и соответствующих областях, Запорожье и Сумской области, а также сообщил о трансформации Минобороны и ВС ВСУ системы противодействия "шахедам", и задачах для СБУ, пишет УНН.

Провел энергетический селектор по ситуации именно в тех регионах, где сложнее всего. Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепропетровщины – Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область - написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, "для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний".

По словам Президента:

министр энергетики доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы;

министр обороны доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбитием российских дронов – определенные объемы поставок будут соблюдены;

командующий Воздушными силами ВСУ доложил о "системе противодействия «шахедам» – вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы";

министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования.

"Спасибо всем партнерам, которые реально помогают", - отметил Президент.

"Определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины", - сообщил Зеленский.

