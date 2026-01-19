$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 6384 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 9280 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 6006 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 13604 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 21510 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 34413 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 55864 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 45112 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 76826 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109727 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Зеленский провел энергетический селектор: рассказал, где сложнее всего, о трансформации системы противодействия "шахедам" и задачах СБУ

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор по ситуации в наиболее сложных регионах, в частности Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Чернигове, Сумах и Одессе. Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады, а министры доложили о восстановлении энергосистемы, поставках дронов-перехватчиков и генераторов.

Зеленский провел энергетический селектор: рассказал, где сложнее всего, о трансформации системы противодействия "шахедам" и задачах СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор, где рассказал, что самая сложная ситуация в энергетике сейчас в Киеве, Харькове, Днепре, Чернигове, Одессе и соответствующих областях, Запорожье и Сумской области, а также сообщил о трансформации Минобороны и ВС ВСУ системы противодействия "шахедам", и задачах для СБУ, пишет УНН.

Провел энергетический селектор по ситуации именно в тех регионах, где сложнее всего. Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепропетровщины – Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область

- написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, "для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний".

В столице начали работу дополнительные бригады энергетиков для восстановления света - Шмыгаль17.01.26, 21:12

По словам Президента:

  • министр энергетики доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы;
    • министр обороны доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбитием российских дронов – определенные объемы поставок будут соблюдены;
      • командующий Воздушными силами ВСУ доложил о "системе противодействия «шахедам» – вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы";
        • министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования.

          "Спасибо всем партнерам, которые реально помогают", - отметил Президент.

          "Определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины", - сообщил Зеленский.

          Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19.01.26, 12:04

          Юлия Шрамко

          Политика
          Техника
          Графики отключений электроэнергии
          Энергетика
          Воздушная тревога
          Война в Украине
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Сумская область
          Украинская железная дорога
          Днепр
          Служба безопасности Украины
          Владимир Зеленский
          Кривой Рог
          Чернигов
          Запорожье
          Одесса
          Киев
          Харьков