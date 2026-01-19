Зеленский провел энергетический селектор: рассказал, где сложнее всего, о трансформации системы противодействия "шахедам" и задачах СБУ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор по ситуации в наиболее сложных регионах, в частности Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Чернигове, Сумах и Одессе. Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады, а министры доложили о восстановлении энергосистемы, поставках дронов-перехватчиков и генераторов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор, где рассказал, что самая сложная ситуация в энергетике сейчас в Киеве, Харькове, Днепре, Чернигове, Одессе и соответствующих областях, Запорожье и Сумской области, а также сообщил о трансформации Минобороны и ВС ВСУ системы противодействия "шахедам", и задачах для СБУ, пишет УНН.
Провел энергетический селектор по ситуации именно в тех регионах, где сложнее всего. Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепропетровщины – Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумщина, Одесса и область
По словам Президента, "для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний".
По словам Президента:
- министр энергетики доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы;
- министр обороны доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбитием российских дронов – определенные объемы поставок будут соблюдены;
- командующий Воздушными силами ВСУ доложил о "системе противодействия «шахедам» – вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы";
- министр внутренних дел доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированном запасе оборудования.
"Спасибо всем партнерам, которые реально помогают", - отметил Президент.
"Определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины", - сообщил Зеленский.
