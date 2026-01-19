Зеленський провів енергетичний селектор: розповів, де найскладніше, про трансформацію системи протидії "шахедам" і завдання СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, де розповів, що найскладніша ситуація в енергетиці зараз у Києві, Харкові, Дніпрі, Чернігові, Одесі та відповідних областях, Запоріжжі та на Сумщині, а також повідомив про трансформацію Міноборони та ПС ЗСУ системи протидії "шахедам", та завдання для СБУ, пише УНН.

Провів енергетичний селектор щодо ситуації саме в тих регіонах, де найскладніше. Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область - написав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, "для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній".

Зі слів Президента:

міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми;

міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані;

командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо "системи протидії «шахедам» – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи";

міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.

"Дякую всім партнерам, які реально допомагають", - зазначив Президент.

"Визначені окремі завдання для Служби безпеки України", - повідомив Зеленський.

