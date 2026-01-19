Зеленський провів енергетичний селектор: розповів, де найскладніше, про трансформацію системи протидії "шахедам" і завдання СБУ
Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор щодо ситуації в найбільш складних регіонах, зокрема Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігові, Сумах та Одесі. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади, а міністри доповіли про відновлення енергосистеми, постачання дронів-перехоплювачів та генераторів.
Провів енергетичний селектор щодо ситуації саме в тих регіонах, де найскладніше. Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область
Зі слів Президента, "для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній".
Зі слів Президента:
- міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми;
- міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані;
- командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо "системи протидії «шахедам» – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи";
- міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.
"Дякую всім партнерам, які реально допомагають", - зазначив Президент.
"Визначені окремі завдання для Служби безпеки України", - повідомив Зеленський.
