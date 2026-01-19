$43.180.08
ukenru
Ексклюзив
11:57
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Зеленський провів енергетичний селектор: розповів, де найскладніше, про трансформацію системи протидії "шахедам" і завдання СБУ

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор щодо ситуації в найбільш складних регіонах, зокрема Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігові, Сумах та Одесі. Для Києва залучені додаткові ремонтні бригади, а міністри доповіли про відновлення енергосистеми, постачання дронів-перехоплювачів та генераторів.

Зеленський провів енергетичний селектор: розповів, де найскладніше, про трансформацію системи протидії "шахедам" і завдання СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, де розповів, що найскладніша ситуація в енергетиці зараз у Києві, Харкові, Дніпрі, Чернігові, Одесі та відповідних областях, Запоріжжі та на Сумщині, а також повідомив про трансформацію Міноборони та ПС ЗСУ системи протидії "шахедам", та завдання для СБУ, пише УНН.

Провів енергетичний селектор щодо ситуації саме в тих регіонах, де найскладніше. Київ та область, зокрема Біла Церква, Васильків, Бориспіль, також Харків та область, Запоріжжя, міста Дніпровщини – Дніпро, Кривий Ріг, Чернігів та область, Сумщина, Одеса та область

- написав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, "для Києва залучені додаткові ремонтні бригади з інших регіонів, допомагають працівники Укрзалізниці та інших державних компаній".

У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль 17.01.26, 21:12 • 6376 переглядiв

Зі слів Президента:

  • міністр енергетики доповів щодо темпів відновлення та конкретних заходів для стабілізації енергосистеми;
    • міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані;
      • командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо "системи протидії «шахедам» – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи";
        • міністр внутрішніх справ доповів щодо постачання додаткових генераторів і сформованого запасу обладнання.

          "Дякую всім партнерам, які реально допомагають", - зазначив Президент.

          "Визначені окремі завдання для Служби безпеки України", - повідомив Зеленський.

          Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19.01.26, 12:04 • 11441 перегляд

          Юлія Шрамко

