У Києві розширюють мережу розподіленої генерації та залучають резерви, але екстрені відключення не скасують - Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та Київській області. За результатами зустрічі було визначено пріоритетні кроки для стабілізації енергетичної та теплової систем регіону. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Через збереження дефіциту в енергосистемі Київ наразі не може відмовитися від застосування екстрених відключень електроенергії. Пріоритетним завданням уряд визначив розвиток розподіленої генерації.

Зеленський провів енергетичний селектор: розповів, де найскладніше, про трансформацію системи протидії "шахедам" і завдання СБУ

Стратегічне завдання – план розвитку розподіленої генерації міста. Маємо вийти на додаткові потужності на понад 100 МВт. Це дозволить зробити столицю стійкішою до атак – повідомив Шмигаль.

Для прискорення встановлення когенераційних установок та модульних котелень влада планує максимально спростити бюрократичні процедури.

Відновлення теплопостачання

Ремонтні роботи на об'єктах теплоенергетики тривають у цілодобовому режимі. До ліквідації аварій у Києві залучено 60 додаткових бригад, сформованих фахівцями з усієї країни.

Це спільна робота всієї країни: 40 бригад надала "Укрзалізниця", 18 прибули на допомогу з областей, зокрема 13 з Київщини, також задіяні фахівці "Київтеплоенерго – зазначив очільник уряду.

Також очікується прибуття підкріплення зі Львова. На найбільш складних ділянках одночасно працюють по дві бригади, щоб максимально оперативно повернути тепло в оселі киян.

У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу