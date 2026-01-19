У Києві розширюють мережу розподіленої генерації та залучають резерви, але екстрені відключення не скасують - Шмигаль

$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Популярнi новини
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра
Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружини
Ветерани можуть оформити автоцивілку безкоштовно через "Дію": що відомо
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 35082 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народження
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці
У Києві розширюють мережу розподіленої генерації та залучають резерви, але екстрені відключення не скасують - Шмигаль

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ не може відмовитися від екстрених відключень через дефіцит енергії. Влада планує розширити розподілену генерацію на 100 МВт для підвищення стійкості столиці.

У Києві розширюють мережу розподіленої генерації та залучають резерви, але екстрені відключення не скасують - Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та Київській області. За результатами зустрічі було визначено пріоритетні кроки для стабілізації енергетичної та теплової систем регіону. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Через збереження дефіциту в енергосистемі Київ наразі не може відмовитися від застосування екстрених відключень електроенергії. Пріоритетним завданням уряд визначив розвиток розподіленої генерації.

Зеленський провів енергетичний селектор: розповів, де найскладніше, про трансформацію системи протидії "шахедам" і завдання СБУ19.01.26, 13:56 • 2522 перегляди

Стратегічне завдання – план розвитку розподіленої генерації міста. Маємо вийти на додаткові потужності на понад 100 МВт. Це дозволить зробити столицю стійкішою до атак

– повідомив Шмигаль.

Для прискорення встановлення когенераційних установок та модульних котелень влада планує максимально спростити бюрократичні процедури.

Відновлення теплопостачання

Ремонтні роботи на об'єктах теплоенергетики тривають у цілодобовому режимі. До ліквідації аварій у Києві залучено 60 додаткових бригад, сформованих фахівцями з усієї країни.

Це спільна робота всієї країни: 40 бригад надала "Укрзалізниця", 18 прибули на допомогу з областей, зокрема 13 з Київщини, також задіяні фахівці "Київтеплоенерго

– зазначив очільник уряду.

Також очікується прибуття підкріплення зі Львова. На найбільш складних ділянках одночасно працюють по дві бригади, щоб максимально оперативно повернути тепло в оселі киян. 

У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу19.01.26, 14:42 • 2702 перегляди

Степан Гафтко

