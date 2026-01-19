У Києві розширюють мережу розподіленої генерації та залучають резерви, але екстрені відключення не скасують - Шмигаль
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ не може відмовитися від екстрених відключень через дефіцит енергії. Влада планує розширити розподілену генерацію на 100 МВт для підвищення стійкості столиці.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у столиці та Київській області. За результатами зустрічі було визначено пріоритетні кроки для стабілізації енергетичної та теплової систем регіону. Про це повідомляє УНН.
Через збереження дефіциту в енергосистемі Київ наразі не може відмовитися від застосування екстрених відключень електроенергії. Пріоритетним завданням уряд визначив розвиток розподіленої генерації.
Стратегічне завдання – план розвитку розподіленої генерації міста. Маємо вийти на додаткові потужності на понад 100 МВт. Це дозволить зробити столицю стійкішою до атак
Для прискорення встановлення когенераційних установок та модульних котелень влада планує максимально спростити бюрократичні процедури.
Відновлення теплопостачання
Ремонтні роботи на об'єктах теплоенергетики тривають у цілодобовому режимі. До ліквідації аварій у Києві залучено 60 додаткових бригад, сформованих фахівцями з усієї країни.
Це спільна робота всієї країни: 40 бригад надала "Укрзалізниця", 18 прибули на допомогу з областей, зокрема 13 з Київщини, також задіяні фахівці "Київтеплоенерго
Також очікується прибуття підкріплення зі Львова. На найбільш складних ділянках одночасно працюють по дві бригади, щоб максимально оперативно повернути тепло в оселі киян.
