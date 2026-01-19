Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты

Украинцы чаще всего тратят "зимнюю тысячу" на коммуналку, продукты, лекарства, а также донаты на Силы обороны, и уже потратили 11,3 млрд грн по программе "Зимняя поддержка", сообщила в понедельник Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Программа "Зимняя поддержка" продолжает помогать украинцам. Граждане активно пользуются "тысячей" и уже потратили 11,3 млрд грн помощи. Чаще всего средства направляют на оплату коммунальных услуг - это около 80% расходов. Среди других популярных категорий - продукты, лекарства, а также донаты на Силы обороны Украины - написала Свириденко.

В целом, по ее данным, 17,8 млн украинцев оформили и получили 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", из них 3,5 млн - дети. "Все выплаты по этой программе уже осуществлены на 100%. Использовать средства можно до 30 июня 2026 года", - сообщила Премьер.

В то же время, по ее словам, "выплаты в размере 6500 грн для уязвимых категорий населения продолжаются". "Их уже получили 374 367 человек, и из этой суммы граждане потратили 1,1 млрд грн - преимущественно на одежду для взрослых и детей, а также обувь", - отметила она.

Параллельно, по словам Премьера, действуют и другие государственные программы поддержки на зимний период: целевая помощь для жителей прифронтовых территорий и внутренне перемещенных лиц, в частности выплаты на дрова, компенсация 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в холодный период, а также программы поддержки энергоэффективности для бизнеса, частных домов и ОСМД.

