$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:59 • 348 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 870 перегляди
Ексклюзив
13:29 • 7996 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 23319 перегляди
11:54 • 25834 перегляди
11:48 • 16661 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 22436 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 30581 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40382 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 60486 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 17502 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 19806 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 38685 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 19890 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 13024 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 38933 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 66235 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Харків
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 2844 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 19997 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 17662 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 27469 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 39799 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Financial Times
Дипломатка

Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Українці витратили 11,3 млрд грн за програмою "Зимова підтримка", переважно на комунальні послуги, продукти, ліки та донати. 17,8 млн громадян отримали по 1000 грн, з них 3,5 млн – діти.

Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати

Українці найчастіше витрачають "зимову тисячу" комуналку, продукти, ліки, а також донати на Сили оборони, і вже на витратили вже 11,3 млрд грн за програмою "Зимова підтримка", повідомила у понеділок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Програма "Зимова підтримка" продовжує допомагати українцям. Громадяни активно користуються "тисячею" і вже витратили 11,3 млрд грн допомоги. Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг - це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій - продукти, ліки, а також донати на Сили оборони України

- написала Свириденко.

Загалом, за її даними, 17,8 млн українців оформили й отримали 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка", з них 3,5 млн - діти. "Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року", - повідомила Прем'єр.

Водночас, з її слів, "виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення тривають". "Їх уже отримали 374 367 людей, і з цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн — переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття", - зазначила вона.

Паралельно, за словами Прем'єра, діють й інші державні програми підтримки на зимовий період: цільова допомога для жителів прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема виплати на дрова, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми підтримки енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.

"Зимову підтримку" через Укрпошту оформив кожен десятий українець09.01.26, 06:33 • 4818 переглядiв

Юлія Шрамко

