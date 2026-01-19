Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати

Українці найчастіше витрачають "зимову тисячу" комуналку, продукти, ліки, а також донати на Сили оборони, і вже на витратили вже 11,3 млрд грн за програмою "Зимова підтримка", повідомила у понеділок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Програма "Зимова підтримка" продовжує допомагати українцям. Громадяни активно користуються "тисячею" і вже витратили 11,3 млрд грн допомоги. Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг - це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій - продукти, ліки, а також донати на Сили оборони України - написала Свириденко.

Загалом, за її даними, 17,8 млн українців оформили й отримали 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка", з них 3,5 млн - діти. "Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року", - повідомила Прем'єр.

Водночас, з її слів, "виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення тривають". "Їх уже отримали 374 367 людей, і з цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн — переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття", - зазначила вона.

Паралельно, за словами Прем'єра, діють й інші державні програми підтримки на зимовий період: цільова допомога для жителів прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема виплати на дрова, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми підтримки енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.

