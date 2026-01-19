"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-жены

Украинский певец, солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео с экс-супругой Еленой Тополей, более известной как Alyosha. Об этом он написал в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

Как отметил Тополя, никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь его общих с Еленой детей.

Певец подал заявление в полицию о факте распространения частных материалов. Он добавил, что с момента объявления о разводе он не дал "ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации".

Это была наша с Еленой общая договоренность. Несмотря на тот шквал хейта, безосновательных обвинений в мою сторону и высказанных предположений, которые неслись под специально нарезанными смонтированными видео в комментариях от людей, многочисленных ботов. Несмотря на целенаправленную кампанию дискредитации меня как отца детей и мужа, я держал слово и ни разу не отреагировал, хотя конечно мог бы. Наше решение развестись и его причины - это исключительно наше с Еленой личное дело и я имею полное право не выносить это на всеобщее обозрение - говорится в сообщении.

Тарас также высказал предположение, кому это нужно. Однако конкретных фамилий он не назвал.

Это нужно тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период - отметил он.

Напоследок Тарас Тополя выразил уверенность в том, что следствие все установит и попросил не распространять далее в соцсетях и публичном пространстве эти видео.

Наконец очень прошу, если вам также поступили эти видео, не распространяйте их. Не присоединяйтесь к этому - резюмировал он.

Напомним

Украинская певица Елена Тополя (Alyosha) сообщила о шантаже интимными видео и вымогательстве денег за их нераспространение. Правоохранители задержали 23-летнего киевлянина.