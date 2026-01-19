"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-жены
Киев • УНН
Тарас Тополя подал заявление в полицию из-за распространения частных материалов экс-жены Alyosha. Он призвал не распространять эти видео и высказал предположение, что за этим стоит человек, который годами следил за их семьей.
Украинский певец, солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео с экс-супругой Еленой Тополей, более известной как Alyosha. Об этом он написал в соцсети Facebook, передает УНН.
Детали
Как отметил Тополя, никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь его общих с Еленой детей.
Певец подал заявление в полицию о факте распространения частных материалов. Он добавил, что с момента объявления о разводе он не дал "ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации".
Это была наша с Еленой общая договоренность. Несмотря на тот шквал хейта, безосновательных обвинений в мою сторону и высказанных предположений, которые неслись под специально нарезанными смонтированными видео в комментариях от людей, многочисленных ботов. Несмотря на целенаправленную кампанию дискредитации меня как отца детей и мужа, я держал слово и ни разу не отреагировал, хотя конечно мог бы. Наше решение развестись и его причины - это исключительно наше с Еленой личное дело и я имею полное право не выносить это на всеобщее обозрение
Тарас также высказал предположение, кому это нужно. Однако конкретных фамилий он не назвал.
Это нужно тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период
Напоследок Тарас Тополя выразил уверенность в том, что следствие все установит и попросил не распространять далее в соцсетях и публичном пространстве эти видео.
Наконец очень прошу, если вам также поступили эти видео, не распространяйте их. Не присоединяйтесь к этому
Напомним
Украинская певица Елена Тополя (Alyosha) сообщила о шантаже интимными видео и вымогательстве денег за их нераспространение. Правоохранители задержали 23-летнего киевлянина.