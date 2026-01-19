"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-жены

$43.180.08
Эксклюзив
15:17 • 2110 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 4636 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 6860 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 10873 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 26213 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 27842 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17359 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22928 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31116 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40761 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 19359 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 21840 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 41248 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 21368 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 14462 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 6898 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:57 • 26229 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 27852 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 41368 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 67441 просмотра
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Дания
Харьков
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 4106 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 21947 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 19457 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 28072 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 40391 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Financial Times
Дипломатка

"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-жены

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Тарас Тополя подал заявление в полицию из-за распространения частных материалов экс-жены Alyosha. Он призвал не распространять эти видео и высказал предположение, что за этим стоит человек, который годами следил за их семьей.

"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-жены

Украинский певец, солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео с экс-супругой Еленой Тополей, более известной как Alyosha. Об этом он написал в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

Как отметил Тополя, никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь его общих с Еленой детей.

Певец подал заявление в полицию о факте распространения частных материалов. Он добавил, что с момента объявления о разводе он не дал "ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации".

Это была наша с Еленой общая договоренность. Несмотря на тот шквал хейта, безосновательных обвинений в мою сторону и высказанных предположений, которые неслись под специально нарезанными смонтированными видео в комментариях от людей, многочисленных ботов. Несмотря на целенаправленную кампанию дискредитации меня как отца детей и мужа, я держал слово и ни разу не отреагировал, хотя конечно мог бы. Наше решение развестись и его причины - это исключительно наше с Еленой личное дело и я имею полное право не выносить это на всеобщее обозрение

 - говорится в сообщении.

Тарас также высказал предположение, кому это нужно. Однако конкретных фамилий он не назвал.

Это нужно тому, кто годами следил за нашей семьей, отвратительно комментировал по любому поводу. Тихо и открыто пакостил Елене и мне. Потому что жажда мести. А сейчас выбрал момент для удара, когда Елена, я, наши дети проходим нелегкий, уязвимый период

- отметил он.

Напоследок Тарас Тополя выразил уверенность в том, что следствие все установит и попросил не распространять далее в соцсетях и публичном пространстве эти видео.

Наконец очень прошу, если вам также поступили эти видео, не распространяйте их. Не присоединяйтесь к этому

- резюмировал он.

Напомним

Украинская певица Елена Тополя (Alyosha) сообщила о шантаже интимными видео и вымогательстве денег за их нераспространение. Правоохранители задержали 23-летнего киевлянина.

Евгений Устименко

Общество
Музыкант
Социальная сеть
Брак
Facebook