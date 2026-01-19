$43.180.08
Співачка Олена Тополя повідомила про шантаж: вимагача грошей за нерозповсюдження компромату затримали
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Співачка Олена Тополя повідомила про шантаж: вимагача грошей за нерозповсюдження компромату затримали

Київ • УНН

 • 56 перегляди

23-річного киянина затримали за вимагання грошей у співачки Alyosha (Олена Тополя) за нерозповсюдження інтимних відео. Співачка звернулася до поліції, а відео вже поширюються в мережі.

Співачка Олена Тополя повідомила про шантаж: вимагача грошей за нерозповсюдження компромату затримали

Після того, як українська співачка Олена Тополя (Alyosha) повідомила про її шантаж, правоохоронці затримали 23-річного киянина за вимагання грошей у співачки, повідомили у Нацполіції у понеділок, пише УНН.

Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку. За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші

- повідомили у поліції.

Деталі

За даними поліції, ідеться про 23-річного жителя Києва. "Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші", - зазначили у поліції.

Його, як вказано, затримали оперативники ДСР Нацполіції та слідчі поліції Київської області. "Потерпіла звернулася із заявою до поліції", - зазначили правоохоронці.

Поліція не називає імені української співачки, але виконавиця Олена Тополя, відома як Alyosha, повідомила, що "10 січня отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких". "Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня", - зазначила вона у Facebook.

"Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде", - вказала співачка.

При цьому у своєму зверненні виконавиця вказала: "Я, Олена Тополя, вільна людина! Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися - сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати".

"Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: моє тіло, моя інтимність - це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її, - наголосила співачка. - До журналістів, медіа, блогерів та всіх, у кого з’являються ці матеріали: не поширюйте, не робіть скріншоти. Кожне поширення - це нова жертва, нова шкода, новий злочин. Це порушує закон про захист персональних даних, про недоторканність приватного життя та статтю за це".

"Я не мовчу, бо в сучасному світі не може бути місця шантажу. Комусь дуже треба зробити із мене "не вільну". Нехай мій не простий досвід, буде приклад - для всіх, хто проходить через подібне: не терпіть, не пробуйте домовитись, не платіть, не приховуйте, фіксуйте, заявляйте, говоріть. Дякую кожному, хто вже пише слова підтримки. Моя гідність непорушна. Я все пройду. Обіцяю", - підсумувала вона.

Нині вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

- повідомили у поліції.

Як вказано, продовжуються заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до цього злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - 12 років позбавлення волі.

Юлія Шрамко

Суспільство Кримінал та НП
