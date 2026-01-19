$43.180.08
Певица Елена Тополя сообщила о шантаже: вымогателя денег за нераспространение компромата задержали

Киев • УНН

 • 192 просмотра

23-летнего киевлянина задержали за вымогательство денег у певицы Alyosha (Елена Тополя) за нераспространение интимных видео. Певица обратилась в полицию, а видео уже распространяются в сети.

Певица Елена Тополя сообщила о шантаже: вымогателя денег за нераспространение компромата задержали

Задержан мужчина, шантажировавший украинскую певицу. За нераспространение конфиденциальной информации об артистке задержанный требовал деньги

- сообщили в полиции.

Детали

По данным полиции, речь идет о 23-летнем жителе Киева. "Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, требовал деньги", - отметили в полиции.

Его, как указано, задержали оперативники ДСР Нацполиции и следователи полиции Киевской области. "Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию", - отметили правоохранители.

Полиция не называет имени украинской певицы, но исполнительница Елена Тополя, известная как Alyosha, сообщила, что "10 января получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких". "Якобы с октября 25-го года у меня что-то там было. Все доказательства у меня есть, что это ложь", - отметила она в Facebook.

"Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Доказательства есть, процесс идет", - указала певица.

При этом в своем обращении исполнительница указала: "Я, Елена Тополя, свободный человек! Обращаюсь к вам после того, как произошел криминал. Мои интимные видео уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стыдиться - стыд должны испытывать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять".

"Теперь, когда видео уже в интернете, я хочу сказать четко: мое тело, моя интимность - это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права красть мое достоинство или осквернять его, - подчеркнула певица. - К журналистам, медиа, блогерам и всем, у кого появляются эти материалы: не распространяйте, не делайте скриншоты. Каждое распространение - это новая жертва, новый вред, новое преступление. Это нарушает закон о защите персональных данных, о неприкосновенности частной жизни и статью за это".

"Я не молчу, потому что в современном мире не может быть места шантажу. Кому-то очень нужно сделать из меня "не свободную". Пусть мой непростой опыт будет примером - для всех, кто проходит через подобное: не терпите, не пробуйте договориться, не платите, не скрывайте, фиксируйте, заявляйте, говорите. Спасибо каждому, кто уже пишет слова поддержки. Мое достоинство нерушимо. Я все пройду. Обещаю", - подытожила она.

Сейчас вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

- сообщили в полиции.

Как указано, продолжаются мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к этому преступлению. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - 12 лет лишения свободы.

Женщина напала на певицу во время уличного выступления в Черкассах, нападавшую нашли - полиция22.08.25, 12:01 • 3485 просмотров

Юлия Шрамко

