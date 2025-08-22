Женщина напала на певицу во время уличного выступления в Черкассах, нападавшую нашли - полиция
Киев • УНН
Полиция Черкасс идентифицировала женщину, напавшую на уличную певицу. Ее действия квалифицированы как мелкое хулиганство, дело будет передано в суд.
В Черкассах правоохранители идентифицировали женщину, которая во время уличного выступления набросилась на певицу. Об этом в Facebook сообщили в ГУНП в Черкасской области, пишет УНН.
Полицейские установили личность, которая набросилась на певицу в Черкассах. Женщина ругалась в адрес певицы и пыталась ее ударить. Полицейские установили личность, ее действия квалифицировали как мелкое хулиганство
Детали
Об инциденте стало известно 21 августа, он быстро получил огласку благодаря соцсетям.
"Во время того, как одна из женщин пела на улице, другая - начала оскорблять и набросилась на певицу", - отметили в полиции.
Полицейские сразу внесли сведения о происшествии в Единый учет и начали проверку. Впоследствии личность нападавшей установили и составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП).
Дело будет передано в суд, который определит наказание в соответствии с законодательством.
Правоохранители подчеркнули необходимость соблюдать общественный порядок и уважать других.
