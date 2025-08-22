$41.220.16
Женщина напала на певицу во время уличного выступления в Черкассах, нападавшую нашли - полиция

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Полиция Черкасс идентифицировала женщину, напавшую на уличную певицу. Ее действия квалифицированы как мелкое хулиганство, дело будет передано в суд.

Женщина напала на певицу во время уличного выступления в Черкассах, нападавшую нашли - полиция

В Черкассах правоохранители идентифицировали женщину, которая во время уличного выступления набросилась на певицу. Об этом в Facebook сообщили в ГУНП в Черкасской области, пишет УНН.

Полицейские установили личность, которая набросилась на певицу в Черкассах. Женщина ругалась в адрес певицы и пыталась ее ударить. Полицейские установили личность, ее действия квалифицировали как мелкое хулиганство

- сообщили в полиции.

Детали

Об инциденте стало известно 21 августа, он быстро получил огласку благодаря соцсетям

"Во время того, как одна из женщин пела на улице, другая - начала оскорблять и набросилась на певицу", - отметили в полиции.

Полицейские сразу внесли сведения о происшествии в Единый учет и начали проверку. Впоследствии личность нападавшей установили и составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП).

Дело будет передано в суд, который определит наказание в соответствии с законодательством.

Правоохранители подчеркнули необходимость соблюдать общественный порядок и уважать других. 

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Facebook
Черкассы