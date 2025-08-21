$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 5992 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 13769 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 9094 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 16234 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 40325 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 49330 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 52563 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 76594 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 185805 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
В Киеве задержали мужчину, ограбившего женщину посреди дня на Подоле

Киев • УНН

 • 444 просмотра

38-летний киевлянин отобрал сумку с документами и двумя тысячами гривен у 45-летней женщины на проспекте Европейского Союза. Ему грозит до десяти лет заключения за грабеж, совершенный в условиях военного положения.

В Киеве задержали мужчину, ограбившего женщину посреди дня на Подоле

Правоохранители оперативно задержали 38-летнего жителя Киева, который на проспекте Европейского Союза отобрал сумку с документами и двумя тысячами гривен у 45-летней женщины. Ему грозит до десяти лет заключения за грабеж, совершенный в условиях военного положения. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, пишет УНН.

Детали

В полицию Киева поступило сообщение от жительницы Подольского района об ограблении. Заявительница рассказала, что на нее напал прохожий, который якобы просил помощи, а затем резко сорвал сумку с плеча женщины и скрылся. В сумке были документы и две тысячи гривен.

Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность нападавшего. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчину задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Деньги он успел потратить на собственные нужды, а сумку выбросил.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного процессуального кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. За содеянное мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения

- сообщили правоохранители.

Полицейские отмечают оперативность реагирования и призывают граждан быть внимательными и осторожными, особенно во время военного положения.

Степан Гафтко

