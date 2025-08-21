В Киеве задержали мужчину, ограбившего женщину посреди дня на Подоле
Киев • УНН
38-летний киевлянин отобрал сумку с документами и двумя тысячами гривен у 45-летней женщины на проспекте Европейского Союза. Ему грозит до десяти лет заключения за грабеж, совершенный в условиях военного положения.
Правоохранители оперативно задержали 38-летнего жителя Киева, который на проспекте Европейского Союза отобрал сумку с документами и двумя тысячами гривен у 45-летней женщины. Ему грозит до десяти лет заключения за грабеж, совершенный в условиях военного положения. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, пишет УНН.
Детали
В полицию Киева поступило сообщение от жительницы Подольского района об ограблении. Заявительница рассказала, что на нее напал прохожий, который якобы просил помощи, а затем резко сорвал сумку с плеча женщины и скрылся. В сумке были документы и две тысячи гривен.
Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность нападавшего. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчину задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Деньги он успел потратить на собственные нужды, а сумку выбросил.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного процессуального кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. За содеянное мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения
Полицейские отмечают оперативность реагирования и призывают граждан быть внимательными и осторожными, особенно во время военного положения.
