У Києві затримали чоловіка, який пограбував жінку посеред дня на Подолі
Київ • УНН
38-річний киянин відібрав сумку з документами та двома тисячами гривень у 45-річної жінки на проспекті Європейського Союзу. Йому загрожує до десяти років ув'язнення за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Правоохоронці оперативно затримали 38-річного мешканця Києва, який на проспекті Європейського Союзу відібрав сумку з документами та двома тисячами гривень у 45-річної жінки. Йому загрожує до десяти років ув’язнення за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Про це інформує Головне управління Національної поліції України в Києві, пише УНН.
Деталі
До поліції Києва надійшло повідомлення від мешканки Подільського району про пограбування. Заявниця розповіла, що на неї напав перехожий, який начебто просив допомоги, а потім різко зірвав сумку з плеча жінки та втік. У сумці були документи та дві тисячі гривень.
Співробітники карного розшуку протягом кількох годин встановили особу нападника. Ним виявився 38-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші він встиг витратити на власні потреби, а сумку викинув.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального процесуального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років тюремного ув’язнення
Поліцейські наголошують на оперативності реагування та закликають громадян бути уважними й обережними, особливо під час воєнного стану.
