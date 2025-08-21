У Києві затримали чоловіка, який пограбував жінку посеред дня на Подолі

$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 5346 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 13327 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 8616 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 15660 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 38906 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 47949 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 51217 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 75359 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 183637 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 13258 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 56666 перегляди
Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідкиPhoto21 серпня, 05:43 • 7384 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 40607 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 45761 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 54931 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 50365 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 50088 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 77826 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 93172 перегляди
У Києві затримали чоловіка, який пограбував жінку посеред дня на Подолі

Київ • УНН

 • 64 перегляди

38-річний киянин відібрав сумку з документами та двома тисячами гривень у 45-річної жінки на проспекті Європейського Союзу. Йому загрожує до десяти років ув'язнення за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

У Києві затримали чоловіка, який пограбував жінку посеред дня на Подолі

Правоохоронці оперативно затримали 38-річного мешканця Києва, який на проспекті Європейського Союзу відібрав сумку з документами та двома тисячами гривень у 45-річної жінки. Йому загрожує до десяти років ув’язнення за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Про це інформує Головне управління Національної поліції України в Києві, пише УНН.

Деталі

До поліції Києва надійшло повідомлення від мешканки Подільського району про пограбування. Заявниця розповіла, що на неї напав перехожий, який начебто просив допомоги, а потім різко зірвав сумку з плеча жінки та втік. У сумці були документи та дві тисячі гривень.

Співробітники карного розшуку протягом кількох годин встановили особу нападника. Ним виявився 38-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші він встиг витратити на власні потреби, а сумку викинув.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального процесуального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років тюремного ув’язнення

- повідомили правоохоронці.

Поліцейські наголошують на оперативності реагування та закликають громадян бути уважними й обережними, особливо під час воєнного стану.

Викрали у киян понад 2 млн гривень під виглядом обміну валюти: судитимуть двох жителів Києва18.07.25, 13:49 • 7292 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Подільський район
Національна поліція України
Європейський Союз
Київ