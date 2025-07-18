Викрали у киян понад 2 млн гривень під виглядом обміну валюти: судитимуть двох жителів Києва
Київ • УНН
Двоє киян розміщували оголошення про обмін валют за вигідним курсом, а потім грабували власників коштів. Потерпілим завдано збитків на суму понад 2,1 млн гривень.
Двоє киян постануть перед судом за серію зухвалих пограбувань, здійснених під виглядом валютних операцій. За даними прокуратури, зловмисники заманювали жертв у таксі під приводом обміну доларів за вигідним курсом, після чого викрадали гроші. Загальна сума завданих збитків перевищила 2 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.
Прокурори Дарницької окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо двох киян, які розміщували в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом та на зустрічі грабували власників коштів
Так, один з постраждалих хотів обміняти 30 тисяч доларів. Обмін мав відбутися в таксі, куди чоловіка запросили сісти, після чого один зі спільників вийшов з машини з грошима, нібито дістати гривні з багажника, та втік.
За аналогічною схемою пограбували жінку, яка хотіла обміняти 42 тисячі доларів. Їй запропонували сісти на заднє сидіння таксі задля перевірки грошей, але цього разу один зі спільників вихопив у жінки лише 21 900 доларів.
"Внаслідок таких дій потерпілим завдано збитків на суму понад 2 млн 100 тис. гривень. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 186 КК України", - додали у прокуратурі.
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