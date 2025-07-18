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Викрали у киян понад 2 млн гривень під виглядом обміну валюти: судитимуть двох жителів Києва

Київ • УНН

 • 2658 перегляди

Двоє киян розміщували оголошення про обмін валют за вигідним курсом, а потім грабували власників коштів. Потерпілим завдано збитків на суму понад 2,1 млн гривень.

Викрали у киян понад 2 млн гривень під виглядом обміну валюти: судитимуть двох жителів Києва

Двоє киян постануть перед судом за серію зухвалих пограбувань, здійснених під виглядом валютних операцій. За даними прокуратури, зловмисники заманювали жертв у таксі під приводом обміну доларів за вигідним курсом, після чого викрадали гроші. Загальна сума завданих збитків перевищила 2 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.

Прокурори Дарницької окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо двох киян, які розміщували в мережі Інтернет оголошення про обмін валют за вигідним курсом та на зустрічі грабували власників коштів

- повідомили у відомстві.

Так, один з постраждалих хотів обміняти 30 тисяч доларів. Обмін мав відбутися в таксі, куди чоловіка запросили сісти, після чого один зі спільників вийшов з машини з грошима, нібито дістати гривні з багажника, та втік.

За аналогічною схемою пограбували жінку, яка хотіла обміняти 42 тисячі доларів. Їй запропонували сісти на заднє сидіння таксі задля перевірки грошей, але цього разу один зі спільників вихопив у жінки лише 21 900 доларів.

"Внаслідок таких дій потерпілим завдано збитків на суму понад 2 млн 100 тис. гривень. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 186 КК України", - додали у прокуратурі.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
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