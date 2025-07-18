Похитили у киевлян более 2 млн гривен под видом обмена валюты: будут судить двух жителей Киева
Киев • УНН
Двое киевлян размещали объявления об обмене валют по выгодному курсу, а затем грабили владельцев средств. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 2,1 млн гривен.
Двое киевлян предстанут перед судом за серию дерзких ограблений, совершенных под видом валютных операций. По данным прокуратуры, злоумышленники заманивали жертв в такси под предлогом обмена долларов по выгодному курсу, после чего похищали деньги. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 2 млн гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Прокуроры Дарницкой окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении двух киевлян, которые размещали в сети Интернет объявления об обмене валют по выгодному курсу и на встрече грабили владельцев средств
Так, один из пострадавших хотел обменять 30 тысяч долларов. Обмен должен был состояться в такси, куда мужчину пригласили сесть, после чего один из сообщников вышел из машины с деньгами, якобы достать гривны из багажника, и скрылся.
По аналогичной схеме ограбили женщину, которая хотела обменять 42 тысячи долларов. Ей предложили сесть на заднее сиденье такси для проверки денег, но на этот раз один из сообщников выхватил у женщины только 21 900 долларов.
"В результате таких действий потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 2 млн 100 тыс. гривен. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 186 УК Украины", - добавили в прокуратуре.
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