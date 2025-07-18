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Похитили у киевлян более 2 млн гривен под видом обмена валюты: будут судить двух жителей Киева

Киев • УНН

 • 2150 просмотра

Двое киевлян размещали объявления об обмене валют по выгодному курсу, а затем грабили владельцев средств. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 2,1 млн гривен.

Похитили у киевлян более 2 млн гривен под видом обмена валюты: будут судить двух жителей Киева

Двое киевлян предстанут перед судом за серию дерзких ограблений, совершенных под видом валютных операций. По данным прокуратуры, злоумышленники заманивали жертв в такси под предлогом обмена долларов по выгодному курсу, после чего похищали деньги. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 2 млн гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Прокуроры Дарницкой окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении двух киевлян, которые размещали в сети Интернет объявления об обмене валют по выгодному курсу и на встрече грабили владельцев средств

- сообщили в ведомстве.

Так, один из пострадавших хотел обменять 30 тысяч долларов. Обмен должен был состояться в такси, куда мужчину пригласили сесть, после чего один из сообщников вышел из машины с деньгами, якобы достать гривны из багажника, и скрылся.

По аналогичной схеме ограбили женщину, которая хотела обменять 42 тысячи долларов. Ей предложили сесть на заднее сиденье такси для проверки денег, но на этот раз один из сообщников выхватил у женщины только 21 900 долларов.

"В результате таких действий потерпевшим нанесен ущерб на сумму более 2 млн 100 тыс. гривен. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 186 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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