Медиаатака из-за давнего дела: прокуратура отвергла обвинения в адрес столичной прокурорши

Сообщения в Telegram-каналах и СМИ о якобы незадекларированном имуществе киевской прокурорши Виктории Гончаровой являются ложными и носят манипулятивный характер. Женщина, находящаяся в отпуске с 2022 года, стала мишенью медиакампании после случайной встречи с фигурантом старого дела, сообщила столичная прокуратура, пишет УНН.

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В ведомстве обнародовали свою позицию в связи с появлением в Telegram-каналах и на ряде информационных ресурсов, "в частности тех, что связаны с лицами, находящимися под санкциями", сообщений о якобы "незадекларированном имуществе" прокурора Киевской городской прокуратуры Виктории Гончаровой.

Распространенная информация не соответствует действительности, носит манипулятивный характер и направлена на дискредитацию как отдельной сотрудницы прокуратуры, так и института в целом. Отмечаем, что Виктория Гончарова находится в отпуске по уходу за ребенком с 2022 года и не исполняет служебных обязанностей в указанный период - подчеркнули в прокуратуре.

По имеющимся данным, эта информационная атака началась после случайной встречи Гончаровой возле своего жилища с мужчиной, который когда-то был фигурантом одного из уголовных производств.

По этому делу она осуществляла процессуальное руководство еще в 2019 году. Это лицо, как указано, публично проявило агрессию и использовало нецензурную лексику в отношении Гончаровой.

С тех пор в медиапространстве начали распространять ложные утверждения о том, что якобы прокурор владеет недвижимостью, транспортом и земельными участками. Кроме этого, в сети публиковались фотографии, сделанные возле места жительства Гончаровой, а также персональные данные ее семьи.