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Медіаатака через давню справу: прокуратура відкинула звинувачення у бік столичної прокурорки

Київ • УНН

 • 2626 перегляди

Київська прокуратура спростувала інформацію про незадеклароване майно прокурорки Вікторії Гончарової, назвавши її маніпулятивною. Медіакампанія розпочалася після випадкової зустрічі Гончарової з фігурантом старої справи.

Медіаатака через давню справу: прокуратура відкинула звинувачення у бік столичної прокурорки

Повідомлення в телеграм-каналах та ЗМІ про нібито незадеклароване майно київської прокурорки Вікторії Гончарової є неправдивими й мають маніпулятивний характер. Жінка, яка перебуває у відпустці з 2022 року, стала мішенню медіакампанії після випадкової зустрічі з фігурантом старої справи, повідомила столична прокуратура пише УНН.

Деталі

У відомстві оприлюднили свою позицію у зв'язку з появою в телеграм-каналах і на низці інформаційних ресурсів, "зокрема тих, що пов’язані з особами, які перебувають під санкціями", повідомлень про нібито "незадеклароване майно" прокурорки Київської міської прокуратури Вікторії Гончарової.

Розповсюджена інформація не відповідає дійсності, має маніпулятивний характер та спрямована на дискредитацію як окремої працівниці прокуратури, так і інституції в цілому. Зазначаємо, що Вікторія Гончарова перебуває у відпустці по догляду за дитиною з 2022 року і не виконує службових обов’язків у зазначений період

- наголосили в прокуратурі.

За наявними даними, ця інформаційна атака почалася після випадкової зустрічі Гончарової біля свого помешкання з чоловіком, який колись був фігурантом одного з кримінальних проваджень.

У цій справі вона здійснювала процесуальне керівництво ще у 2019 році. Ця особа, як вказано, публічно проявила агресію та використовувала нецензурну лексику щодо Гончарової.

Відтоді у медіапросторі почали поширювати неправдиві твердження про те, що нібито прокурорка володіє нерухомістю, транспортом і земельними ділянками. Окрім цього в мережі публікувалися фотографії, зроблені біля місця проживання Гончарової, а також персональні дані її родини.

Закликаємо представників засобів масової інформації перевіряти факти перед публікацією та звертатись за офіційними коментарями та додатковою інформацією щодо майнового стану співробітниці прокуратури до пресслужби у разі потреби

- додали у прокуратурі.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Київ
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