Медіаатака через давню справу: прокуратура відкинула звинувачення у бік столичної прокурорки

Повідомлення в телеграм-каналах та ЗМІ про нібито незадеклароване майно київської прокурорки Вікторії Гончарової є неправдивими й мають маніпулятивний характер. Жінка, яка перебуває у відпустці з 2022 року, стала мішенню медіакампанії після випадкової зустрічі з фігурантом старої справи, повідомила столична прокуратура пише УНН.

У відомстві оприлюднили свою позицію у зв'язку з появою в телеграм-каналах і на низці інформаційних ресурсів, "зокрема тих, що пов’язані з особами, які перебувають під санкціями", повідомлень про нібито "незадеклароване майно" прокурорки Київської міської прокуратури Вікторії Гончарової.

Розповсюджена інформація не відповідає дійсності, має маніпулятивний характер та спрямована на дискредитацію як окремої працівниці прокуратури, так і інституції в цілому. Зазначаємо, що Вікторія Гончарова перебуває у відпустці по догляду за дитиною з 2022 року і не виконує службових обов’язків у зазначений період