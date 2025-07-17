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Квартира у Києві, пів мільйона зарплати та кредит: що задекларував новий міністр економіки Соболєв

Київ • УНН

 • 3968 перегляди

Олексій Соболєв, новопризначений міністр економіки, довкілля та сільського господарства, задекларував квартиру в Києві та минулорічну зарплату понад 1,5 млн гривень на попередній посаді. Його дружина володіє автомобілем SUBARU XV, а сам міністр має інвестиційні сертифікати та заощадження.

Квартира у Києві, пів мільйона зарплати та кредит: що задекларував новий міністр економіки Соболєв

Новий міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв володіє квартирою у Києві, а його зарплата на посаді першого заступника міністра економіки минулого року становила понад 1,5 млн гривень, передає УНН з посиланням на електронну декларацію Соболєва. 

Контекст

Як повідомляв УНН, Верховна Рада на засіданні підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонований новообраним Прем’єр-міністром Юлією Свириденко. 

Зокрема, Олексія Соболєва було призначено міністром економіки, довкілля та сільського господарства.

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Деталі

Відповідно до декларації, новий міністр володіє квартирою у Києві площею 68 кв.м., яку придбав у 2011 році за 260 тис. 114 гривень. Також Соболєв орендує з 2020 року квартиру у Києві площею 130 кв.м.

Дружина Соболєва Наталія має автівку SUBARU XV 2.0 2018 року випуску, придбану у 2021 року за 460 тис. гривень. 

Також Соболєв має 30190 інвестиційних сертифікатів у відкритому недержавному пенсійному фонді на загальну суму 98 тис. 382 гривень. 

За минулий рік зарплата Соболєва на посаді першого заступника міністра економіки становила 1 млн 565 тис. 159 гривень, що на 91 тис. гривень менше, ніж коли він обіймав посаду директора ДП "Прозорро.Продажі". Окрім того, Соболєв заробив 1 млн 502 тис. 871 гривень у Київській школі економіки. Також отримав у 2024 році 15 тис. 511 гривень від Монобанку. 

У банку Соболєв зберігає 219 тис. 879 гривень, а також 437 доларів. Готівкою має 15 тис. доларів. Його дружина зберігає 225 тис. 597 гривень у банку. 

Також новий міністр має невиплачений кредит на суму 95 тис. 921 гривень. 

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Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Київська школа економіки
Верховна Рада України
Київ
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