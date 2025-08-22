Жінка накинулася на співачку під час вуличного виступу в Черкасах, нападницю знайшли - поліція

Поліція Черкас ідентифікувала жінку, яка напала на вуличну співачку. Її дії кваліфіковано як дрібне хуліганство, справу передадуть до суду.

У Черкасах правоохоронці ідентифікували жінку, яка під час вуличного виступу накинулася на співачку. Про це у Facebook повідомили у ГУНП у Черкаській області, пише УНН. Поліцейські встановили особу, яка накинулась на співачку у Черкасах. Жінка лаялася на адресу співачки та намагалася її вдарити. Поліцейські встановили особу, її дії кваліфікували як дрібне хуліганство - повідомили у поліції. Деталі Про інцидент стало відомо 21 серпня, він швидко набув розголосу завдяки соцмережам. "Під час того, як одна з жінок співала на вулиці, інша - почала ображати та накинулась на співачку", - зазначили у поліції. Поліцейські одразу внесли відомості про подію до Єдиного обліку та розпочали перевірку. Згодом особу нападниці встановили та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Справу буде передано до суду, який визначить покарання відповідно до законодавства. Правоохоронці наголосили на необхідності дотримуватися громадського порядку та поважати інших. У Києві затримали чоловіка, який пограбував жінку посеред дня на Подолі