08:26 • 1396 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
05:52 • 7830 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 18581 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 37131 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 35885 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 44748 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24151 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 34693 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72510 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79543 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
Жінка накинулася на співачку під час вуличного виступу в Черкасах, нападницю знайшли - поліція

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Поліція Черкас ідентифікувала жінку, яка напала на вуличну співачку. Її дії кваліфіковано як дрібне хуліганство, справу передадуть до суду.

Жінка накинулася на співачку під час вуличного виступу в Черкасах, нападницю знайшли - поліція

У Черкасах правоохоронці ідентифікували жінку, яка під час вуличного виступу накинулася на співачку. Про це у Facebook повідомили у ГУНП у Черкаській області, пише УНН.

Поліцейські встановили особу, яка накинулась на співачку у Черкасах. Жінка лаялася на адресу співачки та намагалася її вдарити. Поліцейські встановили особу, її дії кваліфікували як дрібне хуліганство

- повідомили у поліції.

Деталі

Про інцидент стало відомо 21 серпня, він швидко набув розголосу завдяки соцмережам

"Під час того, як одна з жінок співала на вулиці, інша - почала ображати та накинулась на співачку", - зазначили у поліції.

Поліцейські одразу внесли відомості про подію до Єдиного обліку та розпочали перевірку. Згодом особу нападниці встановили та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).

Справу буде передано до суду, який визначить покарання відповідно до законодавства.

Правоохоронці наголосили на необхідності дотримуватися громадського порядку та поважати інших. 

Степан Гафтко

