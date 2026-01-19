$43.180.08
Ексклюзив
15:17 • 1842 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 4070 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 6140 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 10655 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 25922 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 27663 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17315 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 22898 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31066 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40726 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружини

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Тарас Тополя подав заяву в поліцію через розповсюдження приватних матеріалів ексдружини Alyosha. Він закликав не поширювати ці відео та висловив припущення, що за цим стоїть особа, яка роками стежила за їхньою родиною.

"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружини

Український співак, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео з ексдружиною Оленою Тополею, більш відомою як Alyosha. Про це він написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Тополя, ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя його спільних з Оленою дітей.

Співак подав заяву в поліцію про факт розповсюдження приватних матеріалів. Він додав, що з моменту оголошення про розлучення він не дав "жодного коментаря, жодного інтервʼю, окрім спільної узгодженої публікації".

Це була наша з Оленою спільна домовленість. Не зважаючи на той шквал хейту, безпідставних звинувачень в мою сторону і висловлених припущень, які неслися під спеціально нарізаними змонтованими відео в коментарях від людей, численних ботів. Не зважаючи на цілеспрямовану кампанію дискредитації мене як батька дітей і чоловіка, я дотримувався слова і жодного разу не відреагував, хоча звісно міг би. Наше рішення розлучитися і його причини - це виключно наша з Оленою особиста справа і я маю повне право не виносити це на загал

 - йдеться в дописі.

Тарас також висловив припущення кому це потрібно. Однак конкретних прізвищ він не назвав.

Це треба тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період

- зазначив він.

Наостанок Тарас Тополя висловив впевненість в тому, що слідство все встановить і попрохав не поширювати далі в соцмережах і публічному просторі ці відео.

Насамкінець дуже прошу, якщо вам також надійшли ці відео, не поширюйте їх. Не долучайтесь до цього

- резюмував він.

Нагадаємо

Українська співачка Олена Тополя (Alyosha) повідомила про шантаж інтимними відео і вимагання грошей за їхнє нерозповсюдження. Правоохоронці затримали 23-річного киянина.

Євген Устименко

Суспільство
Музикант
Соціальна мережа
Шлюб
Facebook