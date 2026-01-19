"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружини

Український співак, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео з ексдружиною Оленою Тополею, більш відомою як Alyosha. Про це він написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Тополя, ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя його спільних з Оленою дітей.

Співак подав заяву в поліцію про факт розповсюдження приватних матеріалів. Він додав, що з моменту оголошення про розлучення він не дав "жодного коментаря, жодного інтервʼю, окрім спільної узгодженої публікації".

Це була наша з Оленою спільна домовленість. Не зважаючи на той шквал хейту, безпідставних звинувачень в мою сторону і висловлених припущень, які неслися під спеціально нарізаними змонтованими відео в коментарях від людей, численних ботів. Не зважаючи на цілеспрямовану кампанію дискредитації мене як батька дітей і чоловіка, я дотримувався слова і жодного разу не відреагував, хоча звісно міг би. Наше рішення розлучитися і його причини - це виключно наша з Оленою особиста справа і я маю повне право не виносити це на загал - йдеться в дописі.

Тарас також висловив припущення кому це потрібно. Однак конкретних прізвищ він не назвав.

Це треба тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період - зазначив він.

Наостанок Тарас Тополя висловив впевненість в тому, що слідство все встановить і попрохав не поширювати далі в соцмережах і публічному просторі ці відео.

Насамкінець дуже прошу, якщо вам також надійшли ці відео, не поширюйте їх. Не долучайтесь до цього - резюмував він.

Нагадаємо

Українська співачка Олена Тополя (Alyosha) повідомила про шантаж інтимними відео і вимагання грошей за їхнє нерозповсюдження. Правоохоронці затримали 23-річного киянина.