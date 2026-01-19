"Припускаю, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео ексдружини
Київ • УНН
Тарас Тополя подав заяву в поліцію через розповсюдження приватних матеріалів ексдружини Alyosha. Він закликав не поширювати ці відео та висловив припущення, що за цим стоїть особа, яка роками стежила за їхньою родиною.
Український співак, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на злив приватних відео з ексдружиною Оленою Тополею, більш відомою як Alyosha. Про це він написав у соцмережі Facebook, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Тополя, ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя його спільних з Оленою дітей.
Співак подав заяву в поліцію про факт розповсюдження приватних матеріалів. Він додав, що з моменту оголошення про розлучення він не дав "жодного коментаря, жодного інтервʼю, окрім спільної узгодженої публікації".
Це була наша з Оленою спільна домовленість. Не зважаючи на той шквал хейту, безпідставних звинувачень в мою сторону і висловлених припущень, які неслися під спеціально нарізаними змонтованими відео в коментарях від людей, численних ботів. Не зважаючи на цілеспрямовану кампанію дискредитації мене як батька дітей і чоловіка, я дотримувався слова і жодного разу не відреагував, хоча звісно міг би. Наше рішення розлучитися і його причини - це виключно наша з Оленою особиста справа і я маю повне право не виносити це на загал
Тарас також висловив припущення кому це потрібно. Однак конкретних прізвищ він не назвав.
Це треба тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період
Наостанок Тарас Тополя висловив впевненість в тому, що слідство все встановить і попрохав не поширювати далі в соцмережах і публічному просторі ці відео.
Насамкінець дуже прошу, якщо вам також надійшли ці відео, не поширюйте їх. Не долучайтесь до цього
Нагадаємо
Українська співачка Олена Тополя (Alyosha) повідомила про шантаж інтимними відео і вимагання грошей за їхнє нерозповсюдження. Правоохоронці затримали 23-річного киянина.