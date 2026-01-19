$43.180.08
18:36 • 2554 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 8080 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 12091 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 14565 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 16217 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 19193 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15103 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34107 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 33523 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18214 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Аналитики предупреждают о ядерных рисках на фоне внутреннего кризиса в Иране

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Рост напряженности между США и Ираном, а также внутренние протесты создают угрозу безопасности ядерных активов Тегерана. Эксперты обеспокоены потерей контроля над высокообогащенным ураном и возможным саботажем на АЭС.

Аналитики предупреждают о ядерных рисках на фоне внутреннего кризиса в Иране

Рост напряженности между США и Ираном в сочетании с внутренними протестами создает угрозу безопасности ядерных активов Тегерана. Эксперты отмечают, что дестабилизация иранской теократии может привести к потере контроля над опасными материалами. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.

Детали

Бывший инспектор по ядерному оружию Дэвид Олбрайт отмечает, что в условиях хаоса правительство может потерять способность защищать свои активы. Наибольшее беспокойство вызывают запасы высокообогащенного урана, чистая масса которого, по данным МАГАТЭ, составляет более 440 килограммов.

Иран выходит из режима ядерных инспекций: Тегеран резко ответил на требования Запада20.11.25, 17:57 • 4811 просмотров

Контейнеры с этим материалом мобильны, что создает риск их похищения отдельными фракциями внутри страны или контрабанды негосударственным субъектам.

Неопределенность статуса запасов

МАГАТЭ заявляет о потере "непрерывности знаний" относительно иранских ядерных объектов после серии ударов со стороны США и Израиля. В настоящее время агентство не имеет подтвержденной информации о местонахождении и состоянии запасов урана, обогащенного до 60%. Аналитики предполагают, что часть материалов может оставаться под завалами в туннелях, что делает их труднодоступными, однако риск их перенаправления на тайную военную программу остается реальным.

Угроза саботажа на реакторе в Бушере

Помимо запасов урана, под угрозой находится коммерческая атомная станция в Бушере. В случае внутреннего конфликта объект может стать мишенью для саботажа. По словам Олбрайта, серьезная авария на реакторе приведет к распространению радиоактивных осадков на соседние страны – Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Оман – в течение 12-15 часов.

США и Иран поспорили по поводу ядерных переговоров в ООН: Вашингтон готов к прямым переговорам, Тегеран отвергает диалог23.12.25, 22:40 • 4986 просмотров

Степан Гафтко

