Аналитики предупреждают о ядерных рисках на фоне внутреннего кризиса в Иране

Рост напряженности между США и Ираном в сочетании с внутренними протестами создает угрозу безопасности ядерных активов Тегерана. Эксперты отмечают, что дестабилизация иранской теократии может привести к потере контроля над опасными материалами. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.

Детали

Бывший инспектор по ядерному оружию Дэвид Олбрайт отмечает, что в условиях хаоса правительство может потерять способность защищать свои активы. Наибольшее беспокойство вызывают запасы высокообогащенного урана, чистая масса которого, по данным МАГАТЭ, составляет более 440 килограммов.

Иран выходит из режима ядерных инспекций: Тегеран резко ответил на требования Запада

Контейнеры с этим материалом мобильны, что создает риск их похищения отдельными фракциями внутри страны или контрабанды негосударственным субъектам.

Неопределенность статуса запасов

МАГАТЭ заявляет о потере "непрерывности знаний" относительно иранских ядерных объектов после серии ударов со стороны США и Израиля. В настоящее время агентство не имеет подтвержденной информации о местонахождении и состоянии запасов урана, обогащенного до 60%. Аналитики предполагают, что часть материалов может оставаться под завалами в туннелях, что делает их труднодоступными, однако риск их перенаправления на тайную военную программу остается реальным.

Угроза саботажа на реакторе в Бушере

Помимо запасов урана, под угрозой находится коммерческая атомная станция в Бушере. В случае внутреннего конфликта объект может стать мишенью для саботажа. По словам Олбрайта, серьезная авария на реакторе приведет к распространению радиоактивных осадков на соседние страны – Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Оман – в течение 12-15 часов.

США и Иран поспорили по поводу ядерных переговоров в ООН: Вашингтон готов к прямым переговорам, Тегеран отвергает диалог