Аналітики попереджають про ядерні ризики на тлі внутрішньої кризи в Ірані

Зростання напруженості між США та Іраном у поєднанні з внутрішніми протестами створює загрозу безпеці ядерних активів Тегерана. Експерти наголошують, що дестабілізація іранської теократії може призвести до втрати контролю над небезпечними матеріалами. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.

Деталі

Колишній інспектор з ядерної зброї Девід Олбрайт зазначає, що за умов хаосу уряд може втратити здатність захищати свої активи. Найбільше занепокоєння викликають запаси високозбагаченого урану, чиста маса якого, за даними МАГАТЕ, становить понад 440 кілограмів.

Контейнери з цим матеріалом є мобільними, що створює ризик їх викрадення окремими фракціями всередині країни або контрабанди недержавним суб'єктам.

Невизначеність статусу запасів

МАГАТЕ заявляє про втрату "безперервності знань" щодо іранських ядерних об'єктів після серії ударів з боку США та Ізраїлю. Наразі агентство не має підтвердженої інформації про місцезнаходження та стан запасів урану, збагаченого до 60%. Аналітики припускають, що частина матеріалів може залишатися під завалами у тунелях, що робить їх важкодоступними, проте ризик їх перенаправлення на таємну військову програму залишається реальним.

Загроза саботажу на реакторі в Бушері

Окрім запасів урану, під загрозою перебуває комерційна атомна станція в Бушері. У разі внутрішнього конфлікту об'єкт може стати мішенню для саботажу. За словами Олбрайта, серйозна аварія на реакторі призведе до поширення радіоактивних опадів на сусідні країни – Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Оман – протягом 12-15 годин.

