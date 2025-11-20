Іран виходить із режиму ядерних інспекцій: Тегеран різко відповів на вимоги Заходу

Іран офіційно припинив співпрацю з міжнародними ядерними інспекторами після того, як Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою розкрити дані про запаси урану, що наближаються до рівня, придатного для ядерного озброєння. Рішення стало прямою відповіддю Тегерана на посилений дипломатичний тиск. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рада МАГАТЕ зажадала від Ірану "негайно" надати повний звіт про свої ядерні матеріали – документ ініціювали Франція, Німеччина, Велика Британія та США. Резолюцію підтримали 19 країн, 12 утрималися, а росія, Китай та Нігер виступили "проти".

Західний блок у своїй заяві наголосив: Наше послання чітке: Іран повинен негайно вирішити свої питання щодо гарантій… Він повинен забезпечити практичну співпрацю шляхом доступу, відповідей, відновлення моніторингу – наголосили у спільній заяві західні країни.

У відповідь міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив про припинення дії обмежених моніторингових домовленостей, укладених із МАГАТЕ у вересні. За даними агентства Tasnim, інспектори втратили доступ до запасів високозбагаченого урану, яких, за оцінками, вистачить для створення кількох боєголовок.

Це сталося після ударів США та Ізраїлю по об’єктах під гарантіями МАГАТЕ у червні. Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі запевнив, що масштаби хімічного та радіологічного забруднення "дуже обмежені" і контрольовані, але підкреслив необхідність повернення інспекторів.

Немає іншого рішення, окрім дипломатичного, для всієї цієї ситуації – заявив він.

