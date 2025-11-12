МАГАТЕ не змогло перевірити запаси урану в Ірані після ударів Ізраїлю – АР

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом кількох місяців не могло перевірити запаси урану в Ірані, майже збройового класу, після червневих ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах країни. Про це йдеться у конфіденційному звіті організації, ознайомленому Associated Press, пише УНН.

МАГАТЕ заявило, що статус матеріалу "потребує термінового вирішення". Згідно з вересневим звітом агентства, Іран має 440,9 кг урану, збагаченого до 60% чистоти, що є невеликим технічним кроком до рівня збройової чистоти 90%.

Цей запас може дозволити Ірану створити до 10 ядерних бомб, якщо він вирішить перетворити свою програму на зброю

Він додав, що це не означає, що Іран має таку зброю.

МАГАТЕ наголосило, що Іран повинен надати "спеціальний звіт" про місцезнаходження та стан своїх ядерних матеріалів після таких подій, як атаки чи землетруси, аби гарантувати мирний характер своєї програми.

Надання такого звіту є необхідним для того, щоб Агентство могло гарантувати, що ядерний матеріал, що підлягає гарантіям в Ірані, залишається в мирній ядерній діяльності, і що об'єкти, що підлягають гарантіям, не використовуються неналежним чином