Співпраця з МАГАТЕ призупинена, "причин" для відновлення ядерних переговорів немає: ультимативні заяви Тегерана
Київ • УНН
Іран оголосив про призупинення угоди про співпрацю з МАГАТЕ, підписаної на початку серпня в Єгипті. Тегеран не бачить причин для поновлення переговорів щодо своєї ядерної програми через відновлення міжнародних санкцій.
Передає УНН із посиланням на EFE та Аssafir24.
Деталі
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі оголосив у суботу, що Тегеран повністю призупинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Таким чином, дія угоди про співпрацю з Міжнародним агентством з ядерної енергії, що була підписана на початку серпня в Каїрі, Єгипет, наразі урядом Ірану не підтримується.
"За нинішніх умов та враховуючи останні події, "Каїрська угода" призупинена", – заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в інтерв'ю державному телебаченню пізно в суботу.
Міністр пояснив, що іранська влада не бачить жодних підстав для відновлення діалогу з "трійкою" європейських країн, маючи на увазі Франці, Німеччину, Велику Британію. Також він заявив, що зовнішня політика Тегерана залишатиметься заснованою на "національних інтересах та незалежній політиці" без піддавання тиску Заходу.
Раніше, у заяві, що була опублікована офісом прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера,вказувалося про готовність відновити переговори з Тегераном та Вашингтоном щодо ядерної програми Ірану. У цій заяві було зауважено, що іранська ядерна програма становить "серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці".
Доповнення
Відносини з МАГАТЕ не повністю розірвані, оскільки деякі форми співпраці вигідні Ірану, особливо в технічних сферах, таких як експлуатація Бушерської атомної електростанції та Тегеранського дослідницького реактора, ідеться у матеріалі SWI, із посиланням на EFE.
Нагадаємо
Високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції заявив про можливе збільшення дальності іранських ракет до будь-якої необхідної точки. Це відповідь на вимоги Заходу обмежити ракетні можливості Тегерана, які наразі сягають 2000 км.
Вища рада національної безпеки Ірану (SNSC) заявила про призупинення співпраці з МАГАТЕ.
Міжнародний саміт з питань мирного врегулювання конфлікту в Секторі Гази відбудеться у Єгипті. Ізраїль та ХАМАС не запрошені, "щоб не ускладнювати відкритий діалог".