Саміт щодо Гази у Єгипті відбудеться без участі Ізраїлю та ХАМАС - ЗМІ
Київ • УНН
Міжнародний саміт з питань мирного врегулювання конфлікту в Секторі Гази відбудеться у Єгипті. Ізраїль та ХАМАС не запрошені, "щоб не ускладнювати відкритий діалог".
На міжнародний саміт з питань мирного врегулювання конфлікту в Секторі Гази у Єгипті, не запросили сторони, безпосередньо залучені до протистояння - Ізраїль та угруповання ХАМАС. Про це у соцмережі Х повідомив кореспондент Axios Барак Равід, інформує УНН.
Деталі
За його інформацією, Державний департамент США надіслав офіційне запрошення на саміт лідерів щодо Гази, який відбудеться в понеділок у Шарм-ель-Шейху.
США значно розширили список запрошених, додавши Іспанію, Японію, Азербайджан, Вірменію, Угорщину, Індію, Сальвадор, Кіпр, Грецію, Бахрейн, Кувейт та Канаду
За даними одного з його джерел, Іран також був запрошений, при цьому Ізраїль та ХАМАС не братимуть участі у заході, оскільки "їхня присутність може ускладнити відкритий діалог між іншими учасниками".
Контекст
США висловили сподівання, що зустріч у Шарм-еш-Шейху допоможе сформувати спільну міжнародну позицію для стабілізації ситуації та недопущення подальшого загострення конфлікту.
Нагадаємо
Ізраїль і ХАМАС домовилися про звільнення всіх заручників у Газі, виведення ізраїльських військ та звільнення палестинських в'язнів.
