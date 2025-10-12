Саммит по Газе в Египте пройдет без участия Израиля и ХАМАС - СМИ
Киев • УНН
Международный саммит по вопросам мирного урегулирования конфликта в Секторе Газа состоится в Египте. Израиль и ХАМАС не приглашены, "чтобы не усложнять открытый диалог".
На международный саммит по вопросам мирного урегулирования конфликта в Секторе Газа в Египте не пригласили стороны, непосредственно вовлеченные в противостояние - Израиль и группировку ХАМАС. Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент Axios Барак Равид, информирует УНН.
Детали
По его информации, Государственный департамент США направил официальное приглашение на саммит лидеров по Газе, который состоится в понедельник в Шарм-эль-Шейхе.
США значительно расширили список приглашенных, добавив Испанию, Японию, Азербайджан, Армению, Венгрию, Индию, Сальвадор, Кипр, Грецию, Бахрейн, Кувейт и Канаду
По данным одного из его источников, Иран также был приглашен, при этом Израиль и ХАМАС не будут участвовать в мероприятии, поскольку "их присутствие может усложнить открытый диалог между другими участниками".
Контекст
США выразили надежду, что встреча в Шарм-эш-Шейхе поможет сформировать общую международную позицию для стабилизации ситуации и недопущения дальнейшего обострения конфликта.
Напомним
Израиль и ХАМАС договорились об освобождении всех заложников в Газе, выводе израильских войск и освобождении палестинских заключенных.
