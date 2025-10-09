Ізраїль та ХАМАС узгодили умови завершення дворічної війни - ЗМІ
Ізраїль і ХАМАС домовилися про звільнення всіх заручників у Газі, виведення ізраїльських військ та звільнення палестинських в'язнів. Прем'єр-міністр Ізраїлю збере уряд для голосування щодо угоди, яка може завершити конфлікт.
У четвер Ізраїль і ХАМАС узгодили попередні умови угоди по завершенню руйнівної дворічної війни. План передбачає звільнення всіх заручників у секторі Газа, виведення ізраїльських військ до узгодженої точки та звільнення деяких палестинських в'язнів.
Після більш ніж двох років війни, спровокованої нападом ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, обидві сторони вочевидь до угоди, яка можливо завершить руйнівний шлях дворічного протистояння, і принести полегшення сім'ям ізраїльських заручників, а також мільйонам палестинців та ізраїльтян у цьому регіоні.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сьогодні збере свій уряд для голосування щодо угоди. Перший етап угоди може бути реалізований тільки в тому випадку, якщо кабінет міністрів проголосує за нього.
Загалом деталей було небагато. Текст угоди не був оприлюднений.
Але вже відомо, що обидві сторони - Ізраїль та ХАМАС - мають бути підготовлені до обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.
У ЦАХАЛ підтвердили, що відповідно до угоди, підрозділи армії Ізраїлю готуються до виходу з Гази.
Трамп заявив, що відвідає регіон у вихідні, а прем'єр Біньямін Нетаньягу анонсував, що запросив очільника Білого дому виступити в парламенті Ізраїлю.
Раніше ЗМІ оприлюднювали деталі Плану Трампа, який поки що лише передбачає роззброєння ХАМАС, а також перехід Гази під управління перехідного уряду. Важливо зазначити, що ці пункти досі у стадії обговорення.
Ізраїль і ХАМАС досягли "прогресу" під час перших двох днів переговорів, що проходять у Єгипті.
У ніч проти 9 жовтня, Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану.
