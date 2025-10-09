$41.400.09
Израиль и ХАМАС согласовали условия завершения двухлетней войны - СМИ

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Израиль и ХАМАС договорились об освобождении всех заложников в Газе, выводе израильских войск и освобождении палестинских заключенных. Премьер-министр Израиля соберет правительство для голосования по соглашению, которое может завершить конфликт.

Израиль и ХАМАС согласовали условия завершения двухлетней войны - СМИ

В четверг Израиль и ХАМАС согласовали предварительные условия сделки по завершению разрушительной двухлетней войны. План предусматривает освобождение всех заложников в секторе Газа, вывод израильских войск в согласованную точку и освобождение некоторых палестинских заключенных.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

После более чем двух лет войны, спровоцированной нападением ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, обе стороны, очевидно, близки к соглашению, которое, возможно, завершит разрушительный путь двухлетнего противостояния и принесет облегчение семьям израильских заложников, а также миллионам палестинцев и израильтян в этом регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня соберет свое правительство для голосования по соглашению. Первый этап соглашения может быть реализован только в том случае, если кабинет министров проголосует за него.

В целом деталей было немного. Текст соглашения не был обнародован.

Но уже известно, что обе стороны - Израиль и ХАМАС - должны быть подготовлены к обмену израильских заложников на палестинских заключенных.

В ЦАХАЛ подтвердили, что в соответствии с соглашением, подразделения армии Израиля готовятся к выходу из Газы.

Трамп заявил, что посетит регион в выходные, а премьер Биньямин Нетаньяху анонсировал, что пригласил главу Белого дома выступить в парламенте Израиля.

Ранее СМИ обнародовали детали Плана Трампа, который пока лишь предусматривает разоружение ХАМАС, а также переход Газы под управление переходного правительства. Важно отметить, что эти пункты до сих пор находятся в стадии обсуждения.

Напомним

Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" во время первых двух дней переговоров, проходящих в Египте.

В ночь на 9 октября, Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана.

