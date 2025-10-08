Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN

$41.340.11
7 жовтня, 15:10 • 27459 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 35071 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 28001 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 31447 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 30145 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 54469 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 46748 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73864 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 61175 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57807 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Окупанти атакували центральний район Херсона: 55-річний чоловік та 20-річна жінка отримали травми та контузії 7 жовтня, 18:29 • 2518 перегляди
російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ7 жовтня, 20:30 • 4530 перегляди
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів22:19 • 3484 перегляди
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto01:02 • 6970 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 02:06 • 2990 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 27456 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 26477 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 54468 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 65721 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 74473 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Білл Клінтон
Гілларі Клінтон
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Полтава
Харків
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 27205 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 31620 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 83847 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 79036 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 153810 перегляди
The New York Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
The Guardian
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN

Київ • УНН

 • 2320 перегляди

Ізраїль і ХАМАС досягли "прогресу" під час перших двох днів переговорів у Єгипті. Метою переговорів є узгодження "залишкових деталей" та створення механізму реалізації, що влаштує всі сторони.

Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN

Ізраїль і ХАМАС досягли "прогресу" під час перших двох днів переговорів, що проходять у Єгипті. Про це інформує CNN із посиланням на джерело, знайоме з перебігом перемовин, передає УНН.   

Деталі

У середу, 8 жовтня, до Шарм-ель-Шейха мають прибути високопосадовці зі Сполучених Штатів Америки та Катару. Також очікується, що американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться того ж дня з прем'єр-міністром Катару.

Зазначається, що метою переговорів є узгодження "залишкових деталей" та створення механізму реалізації, який влаштує всі сторони.

Контекст

У понеділок, 6 жовтня офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали переговори в Шарм-ель-Шейху щодо розробленого США мирного плану для припинення війни в секторі Газа. Переговори зосереджені на припиненні вогню, виведенні ізраїльських військ та обміні заручниками.   

Перший день відновлених непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАС в Єгипті завершився на тлі сподівань на можливу угоду щодо реалізації 20-пунктного плану президента США з припинення війни в Секторі Газа.

Дональд Трамп заявив, що ХАМАС прагне домовитися про припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників. Він додав, що ХАМАС погодився на "дуже важливі речі", а прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху "був дуже позитивним щодо угоди".  

Нагадаємо

Катар повідомив про значні труднощі у реалізації плану Трампа щодо припинення вогню в Газі, незважаючи на згоду всіх сторін. Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі зазначив, що багато аспектів плану потребують уточнення, а переговори відновилися у Шарм-ель-Шейху.  

ЦАХАЛ обстрілює Газу в річницю війни нападу бойовиків ХАМАС, переговори під загрозою - ЗМІ07.10.25, 13:38 • 2586 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Єгипет