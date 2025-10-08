Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN

Ізраїль і ХАМАС досягли "прогресу" під час перших двох днів переговорів, що проходять у Єгипті. Про це інформує CNN із посиланням на джерело, знайоме з перебігом перемовин, передає УНН.

Деталі

У середу, 8 жовтня, до Шарм-ель-Шейха мають прибути високопосадовці зі Сполучених Штатів Америки та Катару. Також очікується, що американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться того ж дня з прем'єр-міністром Катару.

Зазначається, що метою переговорів є узгодження "залишкових деталей" та створення механізму реалізації, який влаштує всі сторони.

Контекст

У понеділок, 6 жовтня офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали переговори в Шарм-ель-Шейху щодо розробленого США мирного плану для припинення війни в секторі Газа. Переговори зосереджені на припиненні вогню, виведенні ізраїльських військ та обміні заручниками.

Перший день відновлених непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАС в Єгипті завершився на тлі сподівань на можливу угоду щодо реалізації 20-пунктного плану президента США з припинення війни в Секторі Газа.

Дональд Трамп заявив, що ХАМАС прагне домовитися про припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників. Він додав, що ХАМАС погодився на "дуже важливі речі", а прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху "був дуже позитивним щодо угоди".

Нагадаємо

Катар повідомив про значні труднощі у реалізації плану Трампа щодо припинення вогню в Газі, незважаючи на згоду всіх сторін. Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі зазначив, що багато аспектів плану потребують уточнення, а переговори відновилися у Шарм-ель-Шейху.

