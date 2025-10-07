Трамп: ХАМАС погодився на "важливі речі" для припинення вогню та звільнення заручників

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що ХАМАС прагне домовитися про припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників. Про це він сказав 6 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів в Білому домі.

Я не можу назвати жодної країни, яка б негативно ставилася до цього. Ось чому це має статися. Я маю на увазі, що всі хочуть, щоб це сталося. І коли всі, я думаю, включно з ХАМАСом, хочуть, щоб це сталося, то це й станеться - зазначив американський лідер.

Дональд Трамп додав, що ХАМАСівці погодилися на "дуже важливі речі", а прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху "був дуже позитивним щодо угоди".

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали переговори в Шарм-ель-Шейху щодо розробленого США мирного плану для припинення війни в секторі Газа. Переговори зосереджені на припиненні вогню, виведенні ізраїльських військ та обміні заручниками.

Припинення вогню в Газі: до "технічних переговорів" приєднались Віткофф та Кушнер - Білий дім