Припинення вогню в Газі: до "технічних переговорів" приєднались Віткофф та Кушнер - Білий дім

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявила, що адміністрація "напружено працює над тим, щоб якомога швидше просувати переговори про припинення вогню", оскільки переговори про припинення вогню в Газі тривають, передає УНН.

"Технічні переговори" тривають, до них приєдналися спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, сказала вона під час брифінгу для преси в понеділок вдень.

"(Президент Дональд Трамп) хоче бачити припинення вогню. Він хоче бачити звільнення заручників, і технічні команди обговорюють це зараз, щоб забезпечити ідеальні умови для звільнення цих заручників... Вони переглядають списки як ізраїльських заручників, так і політичних в'язнів, яких буде звільнено", – сказав Лівітт.

Речниця білого дому не уточнила, як довго, на думку Білого дому, триватимуть технічні переговори, або чи надає Трамп ХАМАС нові терміни для досягнення угоди щодо свого мирного плану.

Вирішальні переговори між Ізраїлем та ХАМАС розпочалися в Єгипті - ЗМІ