Прекращение огня в Газе: к "техническим переговорам" присоединились Уиткофф и Кушнер — Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация "напряженно работает над тем, чтобы как можно скорее продвигать переговоры о прекращении огня", поскольку переговоры о прекращении огня в Газе продолжаются, передает УНН.

"Технические переговоры" продолжаются, к ним присоединились специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, сказала она во время брифинга для прессы в понедельник днем.

"(Президент Дональд Трамп) хочет видеть прекращение огня. Он хочет видеть освобождение заложников, и технические команды обсуждают это сейчас, чтобы обеспечить идеальные условия для освобождения этих заложников... Они пересматривают списки как израильских заложников, так и политических заключенных, которые будут освобождены", – сказал Ливитт.

Представительница Белого дома не уточнила, как долго, по мнению Белого дома, продлятся технические переговоры, или предоставляет ли Трамп ХАМАС новые сроки для достижения соглашения по своему мирному плану.

