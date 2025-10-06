$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 13603 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 29508 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 29235 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 32612 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 62160 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 30271 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37324 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64850 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76650 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91954 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзивы
Прекращение огня в Газе: к "техническим переговорам" присоединились Уиткофф и Кушнер — Белый дом

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Администрация Белого дома активно работает над продвижением переговоров о прекращении огня в Газе. Специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились к "техническим переговорам", чтобы обеспечить освобождение заложников.

Прекращение огня в Газе: к "техническим переговорам" присоединились Уиткофф и Кушнер — Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация "напряженно работает над тем, чтобы как можно скорее продвигать переговоры о прекращении огня", поскольку переговоры о прекращении огня в Газе продолжаются, передает УНН.

"Технические переговоры" продолжаются, к ним присоединились специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, сказала она во время брифинга для прессы в понедельник днем.

"(Президент Дональд Трамп) хочет видеть прекращение огня. Он хочет видеть освобождение заложников, и технические команды обсуждают это сейчас, чтобы обеспечить идеальные условия для освобождения этих заложников... Они пересматривают списки как израильских заложников, так и политических заключенных, которые будут освобождены", – сказал Ливитт.

Представительница Белого дома не уточнила, как долго, по мнению Белого дома, продлятся технические переговоры, или предоставляет ли Трамп ХАМАС новые сроки для достижения соглашения по своему мирному плану.

Решающие переговоры между Израилем и ХАМАС начались в Египте - СМИ06.10.25, 18:01 • 2424 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Каролин Ливитт
Белый дом
Дональд Трамп
Сектор Газа