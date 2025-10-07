Трамп: ХАМАС согласился на "важные вещи" для прекращения огня и освобождения заложников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что ХАМАС стремится договориться о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Об этом он сказал 6 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Я не могу назвать ни одной страны, которая бы негативно относилась к этому. Вот почему это должно произойти. Я имею в виду, что все хотят, чтобы это произошло. И когда все, я думаю, включая ХАМАС, хотят, чтобы это произошло, то это и произойдет - отметил американский лидер.

Дональд Трамп добавил, что хамасовцы согласились на "очень важные вещи", а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "был очень позитивным относительно сделки".

Напомним

В понедельник, 6 октября официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе относительно разработанного США мирного плана для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.

