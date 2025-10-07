Трамп: ХАМАС согласился на "важные вещи" для прекращения огня и освобождения заложников

$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 14623 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 32565 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 31303 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 34580 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 64906 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 30671 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37641 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65049 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76793 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92101 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзивы
Самый дешевый электрокар в Европе получает увеличение мощности и аккумулятор LFPPhoto6 октября, 14:03 • 11139 просмотра
США разблокировали возможность закупки Patriot, теперь все зависит от финансирования программы PURL – Зеленский6 октября, 14:40 • 3828 просмотра
Пропавшие женщина и ребенок найдены мертвыми в водоеме на Полтавщине: поиски мужчины продолжаютсяPhoto6 октября, 14:59 • 10008 просмотра
Британия отреагировала на заявление Зеленского об использовании ее комплектующих в российских дронах и ракетах6 октября, 16:40 • 11330 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы18:42 • 4418 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 29245 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 39184 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 64913 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 180756 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 108814 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Рафаэль Гросси
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Европа
Белый дом
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы18:42 • 4418 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 64331 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 60847 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 136440 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 68231 просмотра
МиГ-31
Беспилотный летательный аппарат
Сухой Су-30
Сухой Су-24
СВИФТ

Трамп: ХАМАС согласился на "важные вещи" для прекращения огня и освобождения заложников

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС стремится договориться о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Он добавил, что ХАМАС согласился на "очень важные вещи", а премьер-министр Израиля Нетаньяху "был очень позитивным относительно сделки".

Трамп: ХАМАС согласился на "важные вещи" для прекращения огня и освобождения заложников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что ХАМАС стремится договориться о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Об этом он сказал 6 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Я не могу назвать ни одной страны, которая бы негативно относилась к этому. Вот почему это должно произойти. Я имею в виду, что все хотят, чтобы это произошло. И когда все, я думаю, включая ХАМАС, хотят, чтобы это произошло, то это и произойдет

- отметил американский лидер.

Дональд Трамп добавил, что хамасовцы согласились на "очень важные вещи", а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "был очень позитивным относительно сделки".

Напомним

В понедельник, 6 октября официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе относительно разработанного США мирного плана для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.

Прекращение огня в Газе: к "техническим переговорам" присоединились Уиткофф и Кушнер — Белый дом06.10.25, 21:51 • 1270 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа