Трамп: ХАМАС согласился на "важные вещи" для прекращения огня и освобождения заложников
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС стремится договориться о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Он добавил, что ХАМАС согласился на "очень важные вещи", а премьер-министр Израиля Нетаньяху "был очень позитивным относительно сделки".
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что ХАМАС стремится договориться о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Об этом он сказал 6 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Я не могу назвать ни одной страны, которая бы негативно относилась к этому. Вот почему это должно произойти. Я имею в виду, что все хотят, чтобы это произошло. И когда все, я думаю, включая ХАМАС, хотят, чтобы это произошло, то это и произойдет
Дональд Трамп добавил, что хамасовцы согласились на "очень важные вещи", а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "был очень позитивным относительно сделки".
Напомним
В понедельник, 6 октября официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе относительно разработанного США мирного плана для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.
Прекращение огня в Газе: к "техническим переговорам" присоединились Уиткофф и Кушнер — Белый дом06.10.25, 21:51 • 1270 просмотров