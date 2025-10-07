$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 1264 перегляди
ЦАХАЛ обстрілює Газу в річницю війни нападу бойовиків ХАМАС, переговори під загрозою - ЗМІ

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Ізраїльські танки, катери та літаки завдали ударів по Газі в річницю нападу ХАМАС, що ускладнило мирні зусилля президента США Дональда Трампа. Це сталося на тлі непрямих переговорів між ХАМАС та Ізраїлем у Єгипті щодо виведення військ та роззброєння.

ЦАХАЛ обстрілює Газу в річницю війни нападу бойовиків ХАМАС, переговори під загрозою - ЗМІ

У вівторок ізраїльські танки, катери та літаки завдали ударів по деяких районах сектору Гази, не давши палестинцям перепочинку в річницю нападу бойовиків ХАМАС, який призвів до двох років війни. Таким чином було завдано шкоди зусиллям президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо мирного врегулювання цього конфлікту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами мешканців, за відсутності припинення вогню Ізраїль продовжив свій наступ після того, як ХАМАС та Ізраїль у понеділок розпочали непрямі переговори в єгипетському курортному містечку Шарм-ель-Шейх з таких делікатних питань, як виведення Ізраїлю з Гази та роззброєння ХАМАС.

Переговори щодо плану президента США широко розглядаються як найперспективніші для припинення війни, яка забрала життя десятків тисяч палестинців та спустошила Газу після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, в результаті якого загинуло 1200 людей.

За словами очевидців, мешканці Хан-Юніса на півдні Гази та міста Газа на півночі повідомили про потужні бомбардування з танків та літаків рано вранці у вівторок. За їхніми словами, ізраїльські війська завдали ударів по кількох районах з повітря, моря та землі.

Бойовики ХАМАС рано у вівторок обстріляли кордон ракетами, що призвело до роботи сирен повітряної тривоги в ізраїльському кібуці Нетів Ха-Асара, а ізраїльські війська продовжували бої з озброєними палестинцями всередині анклаву.

Трамп: ХАМАС погодився на "важливі речі" для припинення вогню та звільнення заручників07.10.25, 01:37 • 3272 перегляди

Відзначаючи річницю нападу ХАМАС, палестинські угруповання, включаючи ХАМАС, Ісламський джихад та менші бойові угруповання, пообіцяли, що "вибір опору будь-якими засобами є єдиним і неповторним способом протистояти сіоністському ворогу".

Ніхто не має права віддавати зброю палестинського народу. Ця законна зброя. Буде передаватися з покоління в покоління палестинців, доки їхня земля та священні місця не будуть звільнені

- йдеться у заяві, опублікованій від імені "Фракцій Палестинського Опору".

Ізраїльтяни, які відзначали річницю нападу ХАМАС, під час якого 251 особу було переміщено до Гази як заручників, зібралися того дня в деяких найбільш постраждалих місцях, зокрема на музичному фестивалі Nova, де 364 особи були розстріляні, побиті або спалені живцем, а також на так званій площі Заручників у Тель-Авіві.

Усі ці місця нагадують про найкривавіший день для євреїв з часів Голокосту.

Це як відкрита рана, заручники, я не можу повірити, що минуло два роки, а їх досі немає вдома. Я дуже сподіваюся, що всі лідери зроблять поштовх і що ця війна закінчиться

- сказала 43-річна Гільда Вайстал.

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я Гази, ізраїльські військові вбили щонайменше 67 тисяч осіб. Ізраїль заявив, що щонайменше 20 тисяч полеглих палестинців були бойовиками. Ізраїль стверджує, що його наступ спрямований проти ХАМАС і що він намагається уникнути вбивств цивільних осіб, але терористи ховаються серед мирного населення. Це твердження ХАМАС заперечує.

Доповнення

Перший день відновлених непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАС в Єгипті завершився на тлі сподівань на можливу угоду щодо реалізації 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа з припинення війни в Секторі Газа.

Павло Зінченко

