ЦАХАЛ обстреливает Газу в годовщину войны нападения боевиков ХАМАС, переговоры под угрозой - СМИ

Во вторник израильские танки, катера и самолеты нанесли удары по некоторым районам сектора Газа, не дав палестинцам передышки в годовщину нападения боевиков ХАМАС, которое привело к двум годам войны. Таким образом был нанесен ущерб усилиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию этого конфликта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам жителей, в отсутствие прекращения огня Израиль продолжил свое наступление после того, как ХАМАС и Израиль в понедельник начали непрямые переговоры в египетском курортном городке Шарм-эль-Шейх по таким деликатным вопросам, как вывод Израиля из Газы и разоружение ХАМАС.

Переговоры по плану президента США широко рассматриваются как наиболее перспективные для прекращения войны, которая унесла жизни десятков тысяч палестинцев и опустошила Газу после нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек.

По словам очевидцев, жители Хан-Юниса на юге Газы и города Газа на севере сообщили о мощных бомбардировках из танков и самолетов рано утром во вторник. По их словам, израильские войска нанесли удары по нескольким районам с воздуха, моря и земли.

Боевики ХАМАС рано во вторник обстреляли границу ракетами, что привело к работе сирен воздушной тревоги в израильском кибуце Нетив Ха-Асара, а израильские войска продолжали бои с вооруженными палестинцами внутри анклава.

Трамп: ХАМАС согласился на "важные вещи" для прекращения огня и освобождения заложников

Отмечая годовщину нападения ХАМАС, палестинские группировки, включая ХАМАС, Исламский джихад и меньшие боевые группировки, пообещали, что "выбор сопротивления любыми средствами является единственным и неповторимым способом противостоять сионистскому врагу".

Никто не имеет права отдавать оружие палестинского народа. Это законное оружие. Будет передаваться из поколения в поколение палестинцев, пока их земля и священные места не будут освобождены - говорится в заявлении, опубликованном от имени "Фракций Палестинского Сопротивления".

Израильтяне, отмечавшие годовщину нападения ХАМАС, во время которого 251 человек был перемещен в Газу в качестве заложников, собрались в тот день в некоторых наиболее пострадавших местах, в частности на музыкальном фестивале Nova, где 364 человека были расстреляны, избиты или сожжены заживо, а также на так называемой площади Заложников в Тель-Авиве.

Все эти места напоминают о самом кровавом дне для евреев со времен Холокоста.

Это как открытая рана, заложники, я не могу поверить, что прошло два года, а их до сих пор нет дома. Я очень надеюсь, что все лидеры сделают толчок и что эта война закончится - сказала 43-летняя Гильда Вайстал.

По подсчетам Министерства здравоохранения Газы, израильские военные убили по меньшей мере 67 тысяч человек. Израиль заявил, что по меньшей мере 20 тысяч павших палестинцев были боевиками. Израиль утверждает, что его наступление направлено против ХАМАС и что он пытается избежать убийств гражданских лиц, но террористы скрываются среди мирного населения. Это утверждение ХАМАС отрицает.

Дополнение

Первый день возобновленных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на фоне надежд на возможное соглашение по реализации 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа.