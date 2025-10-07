$41.340.11
Эксклюзив
12:19 • 344 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 1866 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 9226 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 30331 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 39439 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 69483 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 57879 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56221 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 100843 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36625 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
публикации
Эксклюзивы
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 30326 просмотра
Эксклюзив
07:13 • 30326 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 51350 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 60733 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 100840 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 200612 просмотра
ЦАХАЛ обстреливает Газу в годовщину войны нападения боевиков ХАМАС, переговоры под угрозой - СМИ

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Израильские танки, катера и самолеты нанесли удары по Газе в годовщину нападения ХАМАС, что осложнило мирные усилия президента США Дональда Трампа. Это произошло на фоне непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем в Египте по выводу войск и разоружению.

ЦАХАЛ обстреливает Газу в годовщину войны нападения боевиков ХАМАС, переговоры под угрозой - СМИ

Во вторник израильские танки, катера и самолеты нанесли удары по некоторым районам сектора Газа, не дав палестинцам передышки в годовщину нападения боевиков ХАМАС, которое привело к двум годам войны. Таким образом был нанесен ущерб усилиям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию этого конфликта, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам жителей, в отсутствие прекращения огня Израиль продолжил свое наступление после того, как ХАМАС и Израиль в понедельник начали непрямые переговоры в египетском курортном городке Шарм-эль-Шейх по таким деликатным вопросам, как вывод Израиля из Газы и разоружение ХАМАС.

Переговоры по плану президента США широко рассматриваются как наиболее перспективные для прекращения войны, которая унесла жизни десятков тысяч палестинцев и опустошила Газу после нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек.

По словам очевидцев, жители Хан-Юниса на юге Газы и города Газа на севере сообщили о мощных бомбардировках из танков и самолетов рано утром во вторник. По их словам, израильские войска нанесли удары по нескольким районам с воздуха, моря и земли.

Боевики ХАМАС рано во вторник обстреляли границу ракетами, что привело к работе сирен воздушной тревоги в израильском кибуце Нетив Ха-Асара, а израильские войска продолжали бои с вооруженными палестинцами внутри анклава.

Трамп: ХАМАС согласился на "важные вещи" для прекращения огня и освобождения заложников07.10.25, 01:37 • 3246 просмотров

Отмечая годовщину нападения ХАМАС, палестинские группировки, включая ХАМАС, Исламский джихад и меньшие боевые группировки, пообещали, что "выбор сопротивления любыми средствами является единственным и неповторимым способом противостоять сионистскому врагу".

Никто не имеет права отдавать оружие палестинского народа. Это законное оружие. Будет передаваться из поколения в поколение палестинцев, пока их земля и священные места не будут освобождены

- говорится в заявлении, опубликованном от имени "Фракций Палестинского Сопротивления".

Израильтяне, отмечавшие годовщину нападения ХАМАС, во время которого 251 человек был перемещен в Газу в качестве заложников, собрались в тот день в некоторых наиболее пострадавших местах, в частности на музыкальном фестивале Nova, где 364 человека были расстреляны, избиты или сожжены заживо, а также на так называемой площади Заложников в Тель-Авиве.

Все эти места напоминают о самом кровавом дне для евреев со времен Холокоста.

Это как открытая рана, заложники, я не могу поверить, что прошло два года, а их до сих пор нет дома. Я очень надеюсь, что все лидеры сделают толчок и что эта война закончится

- сказала 43-летняя Гильда Вайстал.

По подсчетам Министерства здравоохранения Газы, израильские военные убили по меньшей мере 67 тысяч человек. Израиль заявил, что по меньшей мере 20 тысяч павших палестинцев были боевиками. Израиль утверждает, что его наступление направлено против ХАМАС и что он пытается избежать убийств гражданских лиц, но террористы скрываются среди мирного населения. Это утверждение ХАМАС отрицает.

Дополнение

Первый день возобновленных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на фоне надежд на возможное соглашение по реализации 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа.

Павел Зинченко

Новости Мира
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Город Газа
Египет
Сектор Газа
Тель-Авив