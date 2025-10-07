Катар визнає труднощі у впровадженні плану Трампа щодо припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Катар повідомляє про значні труднощі у реалізації плану Трампа щодо припинення вогню в Газі, незважаючи на згоду всіх сторін. Речник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі зазначив, що багато аспектів плану потребують уточнення, а переговори відновилися у Шарм-ель-Шейху.
Хоча всі сторони погодилися з пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі, Катар повідомляє про значні труднощі в її реалізації на місцях. Про це повідомляє DPA, пише УНН.
Деталі
Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі у вівторок повідомив на прес-конференції в Досі, що багато аспектів плану Трампа потребують додаткового уточнення. Основна проблема полягає у перетворенні угоди на конкретні кроки, які можна реалізувати на місцях.
За його словами, переговори щодо плану відновилися у вівторок у Шарм-ель-Шейху у Єгипті, а попередні зустрічі тривали близько чотирьох годин. Вони були "детальними та інтенсивними", спрямованими на виявлення перешкод для ефективного впровадження припинення вогню.
ЦАХАЛ обстрілює Газу в річницю війни нападу бойовиків ХАМАС, переговори під загрозою - ЗМІ07.10.25, 14:38 • 1550 переглядiв
Аль-Ансарі підкреслив, що Катар прагне просувати план США, зупинити війну в Газі, припинити ізраїльську окупацію та забезпечити доставку гуманітарної допомоги. Особливу увагу приділено швидкому створенню "практичної та впровадженої системи", яку підтримають усі сторони.
Важливою умовою для офіційного завершення конфлікту, за словами речника, є передача заручників, оскільки США безпосередньо пов’язують припинення вогню з їх звільненням.
Зараз необхідно розпочати впровадження режиму припинення вогню та зупинити воєнну машину, яка нищить тіла дітей Гази
Аль-Ансарі також нагадав, що офіс ХАМАС у Досі з 2006 року є частиною посередницького механізму Катару. Катар разом зі США та Єгиптом продовжує посередницьку діяльність між ХАМАС та Ізраїлем, намагаючись досягти тривалого припинення вогню та запобігти подальшій ескалації. Він наголосив, що "майбутнє палестинського народу має визначатися виключно самими палестинцями".
Нагадаємо
У понеділок, 6 жовтня офіційні особи Ізраїлю та ХАМАС розпочали переговори в Шарм-ель-Шейху щодо розробленого США мирного плану для припинення війни в секторі Газа. Переговори зосереджені на припиненні вогню, виведенні ізраїльських військ та обміні заручниками.
Перший день відновлених непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАС в Єгипті завершився на тлі сподівань на можливу угоду щодо реалізації 20-пунктного плану президента США Дональда Трампа з припинення війни в Секторі Газа.