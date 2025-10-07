Катар признает трудности в реализации плана Трампа по прекращению огня в Газе

Хотя все стороны согласились с предложением президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе, Катар сообщает о значительных трудностях в его реализации на местах. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари во вторник сообщил на пресс-конференции в Дохе, что многие аспекты плана Трампа нуждаются в дополнительном уточнении. Основная проблема заключается в превращении соглашения в конкретные шаги, которые можно реализовать на местах.

По его словам, переговоры по плану возобновились во вторник в Шарм-эль-Шейхе в Египте, а предыдущие встречи длились около четырех часов. Они были "детальными и интенсивными", направленными на выявление препятствий для эффективного внедрения прекращения огня.

ЦАХАЛ обстреливает Газу в годовщину войны нападения боевиков ХАМАС, переговоры под угрозой - СМИ

Аль-Ансари подчеркнул, что Катар стремится продвигать план США, остановить войну в Газе, прекратить израильскую оккупацию и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Особое внимание уделено быстрому созданию "практической и внедренной системы", которую поддержат все стороны.

Важным условием для официального завершения конфликта, по словам представителя, является передача заложников, поскольку США напрямую связывают прекращение огня с их освобождением.

Сейчас необходимо начать внедрение режима прекращения огня и остановить военную машину, которая уничтожает тела детей Газы – добавил он.

Аль-Ансари также напомнил, что офис ХАМАС в Дохе с 2006 года является частью посреднического механизма Катара. Катар вместе с США и Египтом продолжает посредническую деятельность между ХАМАС и Израилем, пытаясь достичь длительного прекращения огня и предотвратить дальнейшую эскалацию. Он подчеркнул, что "будущее палестинского народа должно определяться исключительно самими палестинцами".

Напомним

В понедельник, 6 октября официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе по разработанному США мирному плану для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.

Первый день возобновленных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на фоне надежд на возможное соглашение по реализации 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа.