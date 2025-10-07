Катар признает трудности в реализации плана Трампа по прекращению огня в Газе

$41.340.11
Эксклюзив
12:19 • 5612 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 11775 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 14082 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 37906 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42991 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71190 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59120 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56537 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 104117 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36800 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ7 октября, 04:42 • 29781 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT7 октября, 05:57 • 24312 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов7 октября, 06:06 • 16704 просмотра
В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico08:41 • 9400 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 10056 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 2556 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 37906 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 54613 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 63852 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 104117 просмотра
Дональд Трамп
Николай Тищенко
Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон
Андрей Пышный
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Франция
Винницкая область
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 10074 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 24875 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 77765 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 73308 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 148264 просмотра
The Economist
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Катар признает трудности в реализации плана Трампа по прекращению огня в Газе

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Катар сообщает о значительных трудностях в реализации плана Трампа по прекращению огня в Газе, несмотря на согласие всех сторон. Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари отметил, что многие аспекты плана нуждаются в уточнении, а переговоры возобновились в Шарм-эль-Шейхе.

Катар признает трудности в реализации плана Трампа по прекращению огня в Газе

Хотя все стороны согласились с предложением президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе, Катар сообщает о значительных трудностях в его реализации на местах. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Детали 

Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари во вторник сообщил на пресс-конференции в Дохе, что многие аспекты плана Трампа нуждаются в дополнительном уточнении. Основная проблема заключается в превращении соглашения в конкретные шаги, которые можно реализовать на местах.

По его словам, переговоры по плану возобновились во вторник в Шарм-эль-Шейхе в Египте, а предыдущие встречи длились около четырех часов. Они были "детальными и интенсивными", направленными на выявление препятствий для эффективного внедрения прекращения огня.

ЦАХАЛ обстреливает Газу в годовщину войны нападения боевиков ХАМАС, переговоры под угрозой - СМИ07.10.25, 14:38 • 1542 просмотра

Аль-Ансари подчеркнул, что Катар стремится продвигать план США, остановить войну в Газе, прекратить израильскую оккупацию и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Особое внимание уделено быстрому созданию "практической и внедренной системы", которую поддержат все стороны.

Важным условием для официального завершения конфликта, по словам представителя, является передача заложников, поскольку США напрямую связывают прекращение огня с их освобождением. 

Сейчас необходимо начать внедрение режима прекращения огня и остановить военную машину, которая уничтожает тела детей Газы 

– добавил он.

Аль-Ансари также напомнил, что офис ХАМАС в Дохе с 2006 года является частью посреднического механизма Катара. Катар вместе с США и Египтом продолжает посредническую деятельность между ХАМАС и Израилем, пытаясь достичь длительного прекращения огня и предотвратить дальнейшую эскалацию. Он подчеркнул, что "будущее палестинского народа должно определяться исключительно самими палестинцами".

Напомним

В понедельник, 6 октября официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе по разработанному США мирному плану для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.

Первый день возобновленных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на фоне надежд на возможное соглашение по реализации 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа.

Степан Гафтко

Израиль
Дональд Трамп
Катар
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа