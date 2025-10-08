Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN

Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" в течение первых двух дней переговоров, проходящих в Египте. Об этом информирует CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, передает УНН.

Детали

В среду, 8 октября, в Шарм-эль-Шейх должны прибыть высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов Америки и Катара. Также ожидается, что американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся в тот же день с премьер-министром Катара.

Отмечается, что целью переговоров является согласование "остаточных деталей" и создание механизма реализации, который устроит все стороны.

Контекст

В понедельник, 6 октября, официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе по разработанному США мирному плану для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.

Первый день возобновленных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на фоне надежд на возможное соглашение по реализации 20-пунктного плана президента США по прекращению войны в Секторе Газа.

Дональд Трамп заявил, что ХАМАС стремится договориться о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Он добавил, что ХАМАС согласился на "очень важные вещи", а премьер-министр Израиля Нетаньяху "был очень позитивным относительно сделки".

Напомним

Катар сообщил о значительных трудностях в реализации плана Трампа по прекращению огня в Газе, несмотря на согласие всех сторон. Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари отметил, что многие аспекты плана нуждаются в уточнении, а переговоры возобновились в Шарм-эль-Шейхе.

