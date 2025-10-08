Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 октября, 15:10 • 26751 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 33935 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 27471 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 30958 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 29764 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 54096 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 46672 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 73787 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 61109 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57762 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
97%
752мм
Популярные новости
Украина начала использовать крылатые ракеты "Фламинго", стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов - СМИ7 октября, 18:03 • 12652 просмотра
Австралия вернула Украине важные археологические артефакты: что их ожидаетPhoto7 октября, 18:08 • 3512 просмотра
российский агент получил 15 лет за попытку установки GPS-трекера на авто ВСУ7 октября, 20:30 • 3720 просмотра
"Укрзалізниця" отменила ряд поездов из-за ситуации с безопасностью: список рейсов22:19 • 2690 просмотра
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведенийPhoto01:02 • 5860 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 26774 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 26170 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 54107 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 65417 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 74219 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 27044 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 31500 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 83738 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 78939 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 153712 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" в течение первых двух дней переговоров в Египте. Целью переговоров является согласование "остаточных деталей" и создание механизма реализации, который устроит все стороны.

Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN

Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" в течение первых двух дней переговоров, проходящих в Египте. Об этом информирует CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, передает УНН.

Детали

В среду, 8 октября, в Шарм-эль-Шейх должны прибыть высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов Америки и Катара. Также ожидается, что американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся в тот же день с премьер-министром Катара.

Отмечается, что целью переговоров является согласование "остаточных деталей" и создание механизма реализации, который устроит все стороны.

Контекст

В понедельник, 6 октября, официальные лица Израиля и ХАМАС начали переговоры в Шарм-эль-Шейхе по разработанному США мирному плану для прекращения войны в секторе Газа. Переговоры сосредоточены на прекращении огня, выводе израильских войск и обмене заложниками.

Первый день возобновленных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на фоне надежд на возможное соглашение по реализации 20-пунктного плана президента США по прекращению войны в Секторе Газа.

Дональд Трамп заявил, что ХАМАС стремится договориться о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Он добавил, что ХАМАС согласился на "очень важные вещи", а премьер-министр Израиля Нетаньяху "был очень позитивным относительно сделки".

Напомним

Катар сообщил о значительных трудностях в реализации плана Трампа по прекращению огня в Газе, несмотря на согласие всех сторон. Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари отметил, что многие аспекты плана нуждаются в уточнении, а переговоры возобновились в Шарм-эль-Шейхе.

ЦАХАЛ обстреливает Газу в годовщину войны нападения боевиков ХАМАС, переговоры под угрозой - СМИ07.10.25, 13:38 • 2556 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Египет