Трамп добился прорыва по Газе, но слишком поздно для Нобелевской премии мира

Новый лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября. В последнее время среди кандидатов на получение нередко упоминался действующий президент США Дональд Трамп, который хвастался, что с января завершил уже "семь войн". Но прекращение агрессии РФ в Украине и война в секторе Газа стали для президента-республиканца слишком "крепкими орешками". И хотя по последней есть прогресс, впрочем, кажется, Нобелевский комитет уже принял свое решение. Передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Шансы президента США Дональда Трампа на премию "тают на глазах". Даже несмотря на то, что Газе, кажется, удалось сформировать что-то вроде прекращения огня. Как известно из последних новостей, первый этап плана прекращения войны в секторе Газа согласован. Впрочем, вероятно, событие немного запоздало в контексте амбиций Трампа на премию мира.

Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий

Последнее заседание Нобелевского комитета состоялось в понедельник, передает AFP. То есть до ясности на Ближневосточном треке, где на самом деле все еще довольно шатко. Новый лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен завтра, 10 октября 2025 года.

Нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, обычно принимает свое решение за несколько дней или даже недель до официального объявления и собирается в последний раз незадолго до избрания нового лауреата – объясняет материал Tagesschau.

Таким образом, окончательные решения были приняты в понедельник. Дальнейшие заседания комитета не запланированы, пока не будет объявлен победитель.

Напомним

Нобелевскую премию по физике 2025 года получили Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис. Их отметили за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

Президент Зеленский заявил, что Украина номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября, в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.