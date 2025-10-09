$41.320.03
8 жовтня, 19:17 • 14375 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 32712 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 23899 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 21168 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 37739 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 46277 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 39579 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 30432 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27577 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 23231 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 13:46 • 37743 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 46280 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 28875 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
8 жовтня, 11:52 • 39582 перегляди
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 31756 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня, в межах першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС. Ця угода, підписана в ніч проти 9 жовтня, передбачає звільнення всіх ізраїльських заручників та відведення ізраїльських військ.

Трамп назвав ймовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС

У межах першої фази мирної угоди, якої досягли Ізраїль та ХАМАС, заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Associated PressCNN.

Головне - це звільнення заручників. Імовірно, в понеділок (13 жовтня. - ред.)

- сказав Трамп ведучому Шону Хеннті в телефонному інтерв’ю Fox News.

"Це більше, ніж просто Газа. Це мир на Близькому Сході", - наголосив Президент США.

За словами Глави Білого дому, майбутня Газа стане "мирним і набагато безпечнішим місцем", а США продовжать брати участь у забезпеченні її безпеки та процвітання.

Інші країни регіону допоможуть у її відновленні, адже вони мають величезні ресурси. Ми допоможемо їм досягти успіху та зберегти мир

- додав американський лідер.

Трамп підтвердив, що розмовляв із Нетаньяху раніше того ж вечора. За словами президента, прем’єр-міністр сказав йому: "Я не можу в це повірити".

"Я відповів: "Ізраїль не може боротися з миром, Бібі, вони не можуть боротися з миром", — і він це чудово розуміє", - зазначив Трамп.

Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив, що 9 жовтня скличе уряд країни для затвердження угоди. ХАМАС також заявив про досягнення домовленості щодо припинення війни в Газі, яка передбачає виведення ізраїльських військ та обмін заручниками.

Нагадаємо

За даними Associated Press, ХАМАС має намір звільнити 20 живих заручників цими вихідними. Одночасно ізраїльські військові розпочнуть виведення сил з більшої частини Гази.

Віта Зеленецька

