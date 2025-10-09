Трамп назвав ймовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня, в межах першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС. Ця угода, підписана в ніч проти 9 жовтня, передбачає звільнення всіх ізраїльських заручників та відведення ізраїльських військ.
У межах першої фази мирної угоди, якої досягли Ізраїль та ХАМАС, заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Associated Press, CNN.
Головне - це звільнення заручників. Імовірно, в понеділок (13 жовтня. - ред.)
"Це більше, ніж просто Газа. Це мир на Близькому Сході", - наголосив Президент США.
За словами Глави Білого дому, майбутня Газа стане "мирним і набагато безпечнішим місцем", а США продовжать брати участь у забезпеченні її безпеки та процвітання.
Інші країни регіону допоможуть у її відновленні, адже вони мають величезні ресурси. Ми допоможемо їм досягти успіху та зберегти мир
Трамп підтвердив, що розмовляв із Нетаньяху раніше того ж вечора. За словами президента, прем’єр-міністр сказав йому: "Я не можу в це повірити".
"Я відповів: "Ізраїль не може боротися з миром, Бібі, вони не можуть боротися з миром", — і він це чудово розуміє", - зазначив Трамп.
Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС
Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив, що 9 жовтня скличе уряд країни для затвердження угоди. ХАМАС також заявив про досягнення домовленості щодо припинення війни в Газі, яка передбачає виведення ізраїльських військ та обмін заручниками.
Нагадаємо
За даними Associated Press, ХАМАС має намір звільнити 20 живих заручників цими вихідними. Одночасно ізраїльські військові розпочнуть виведення сил з більшої частини Гази.
