Трамп назвав ймовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС

У межах першої фази мирної угоди, якої досягли Ізраїль та ХАМАС, заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Associated Press, CNN.

Головне - це звільнення заручників. Імовірно, в понеділок (13 жовтня. - ред.) - сказав Трамп ведучому Шону Хеннті в телефонному інтерв’ю Fox News.

"Це більше, ніж просто Газа. Це мир на Близькому Сході", - наголосив Президент США.

За словами Глави Білого дому, майбутня Газа стане "мирним і набагато безпечнішим місцем", а США продовжать брати участь у забезпеченні її безпеки та процвітання.

Інші країни регіону допоможуть у її відновленні, адже вони мають величезні ресурси. Ми допоможемо їм досягти успіху та зберегти мир - додав американський лідер.

Трамп підтвердив, що розмовляв із Нетаньяху раніше того ж вечора. За словами президента, прем’єр-міністр сказав йому: "Я не можу в це повірити".

"Я відповів: "Ізраїль не може боротися з миром, Бібі, вони не можуть боротися з миром", — і він це чудово розуміє", - зазначив Трамп.

Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив, що 9 жовтня скличе уряд країни для затвердження угоди. ХАМАС також заявив про досягнення домовленості щодо припинення війни в Газі, яка передбачає виведення ізраїльських військ та обмін заручниками.

Нагадаємо

За даними Associated Press, ХАМАС має намір звільнити 20 живих заручників цими вихідними. Одночасно ізраїльські військові розпочнуть виведення сил з більшої частини Гази.

"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі