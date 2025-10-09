$41.320.03
8 октября, 19:17 • 13854 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 31549 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 23262 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 20572 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 36825 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 45628 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 39030 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 30390 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 27542 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 23200 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Трамп назвал вероятную дату обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября, в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Это соглашение, подписанное в ночь на 9 октября, предусматривает освобождение всех израильских заложников и отвод израильских войск.

Трамп назвал вероятную дату обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

В рамках первой фазы мирного соглашения, достигнутого Израилем и ХАМАС, заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Associated PressCNN.

Главное - это освобождение заложников. Вероятно, в понедельник (13 октября. - ред.)

- сказал Трамп ведущему Шону Хэннити в телефонном интервью Fox News.

"Это больше, чем просто Газа. Это мир на Ближнем Востоке", - подчеркнул Президент США.

По словам Главы Белого дома, будущая Газа станет "мирным и гораздо более безопасным местом", а США продолжат участвовать в обеспечении ее безопасности и процветания.

Другие страны региона помогут в ее восстановлении, ведь у них огромные ресурсы. Мы поможем им добиться успеха и сохранить мир

- добавил американский лидер.

Трамп подтвердил, что разговаривал с Нетаньяху ранее тем же вечером. По словам президента, премьер-министр сказал ему: "Я не могу в это поверить".

"Я ответил: "Израиль не может бороться с миром, Биби, они не могут бороться с миром", — и он это прекрасно понимает", - отметил Трамп.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что 9 октября созовет правительство страны для утверждения соглашения. ХАМАС также заявил о достижении договоренности о прекращении войны в Газе, которая предусматривает вывод израильских войск и обмен заложниками.

Напомним

По данным Associated Press, ХАМАС намерен освободить 20 живых заложников в эти выходные. Одновременно израильские военные начнут вывод сил из большей части Газы.

"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле09.10.25, 03:15 • 702 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа