Трамп назвал вероятную дату обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

В рамках первой фазы мирного соглашения, достигнутого Израилем и ХАМАС, заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Associated Press, CNN.

Главное - это освобождение заложников. Вероятно, в понедельник (13 октября. - ред.) - сказал Трамп ведущему Шону Хэннити в телефонном интервью Fox News.

"Это больше, чем просто Газа. Это мир на Ближнем Востоке", - подчеркнул Президент США.

По словам Главы Белого дома, будущая Газа станет "мирным и гораздо более безопасным местом", а США продолжат участвовать в обеспечении ее безопасности и процветания.

Другие страны региона помогут в ее восстановлении, ведь у них огромные ресурсы. Мы поможем им добиться успеха и сохранить мир - добавил американский лидер.

Трамп подтвердил, что разговаривал с Нетаньяху ранее тем же вечером. По словам президента, премьер-министр сказал ему: "Я не могу в это поверить".

"Я ответил: "Израиль не может бороться с миром, Биби, они не могут бороться с миром", — и он это прекрасно понимает", - отметил Трамп.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что 9 октября созовет правительство страны для утверждения соглашения. ХАМАС также заявил о достижении договоренности о прекращении войны в Газе, которая предусматривает вывод израильских войск и обмен заложниками.

Напомним

По данным Associated Press, ХАМАС намерен освободить 20 живых заложников в эти выходные. Одновременно израильские военные начнут вывод сил из большей части Газы.

