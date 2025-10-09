Трамп назвал вероятную дату обмена заложниками между Израилем и ХАМАС
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября, в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Это соглашение, подписанное в ночь на 9 октября, предусматривает освобождение всех израильских заложников и отвод израильских войск.
В рамках первой фазы мирного соглашения, достигнутого Израилем и ХАМАС, заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Associated Press, CNN.
Главное - это освобождение заложников. Вероятно, в понедельник (13 октября. - ред.)
"Это больше, чем просто Газа. Это мир на Ближнем Востоке", - подчеркнул Президент США.
По словам Главы Белого дома, будущая Газа станет "мирным и гораздо более безопасным местом", а США продолжат участвовать в обеспечении ее безопасности и процветания.
Другие страны региона помогут в ее восстановлении, ведь у них огромные ресурсы. Мы поможем им добиться успеха и сохранить мир
Трамп подтвердил, что разговаривал с Нетаньяху ранее тем же вечером. По словам президента, премьер-министр сказал ему: "Я не могу в это поверить".
"Я ответил: "Израиль не может бороться с миром, Биби, они не могут бороться с миром", — и он это прекрасно понимает", - отметил Трамп.
Мирное соглашение Израиля и ХАМАС
Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что 9 октября созовет правительство страны для утверждения соглашения. ХАМАС также заявил о достижении договоренности о прекращении войны в Газе, которая предусматривает вывод израильских войск и обмен заложниками.
Напомним
По данным Associated Press, ХАМАС намерен освободить 20 живых заложников в эти выходные. Одновременно израильские военные начнут вывод сил из большей части Газы.
