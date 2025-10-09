ХАМАС планує звільнити заручників цими вихідними

ХАМАС планує звільнити всіх 20 живих заручників цими вихідними, оскільки ізраїльтяни залишають більшу частину сектору Газа. Про це інформує Аssociated Рress (АР), передає УНН.

Як повідомляють джерела, знайомі із ситуацією, ХАМАС має намір звільнити всіх 20 живих заручників у ці вихідні - йдеться у дописі АР.

Зазначається, що водночас ізраїльські військові почнуть виведення своїх сил з більшої частини території Гази.

Нагадаємо

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив, що 9 жовтня скличе уряд країни для затвердження угоди. ХАМАС також заявив про досягнення домовленості щодо припинення війни в Газі, яка передбачає виведення ізраїльських військ та обмін заручниками.