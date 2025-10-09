ХАМАС планирует освободить заложников в эти выходные

ХАМАС планирует освободить всех 20 живых заложников в эти выходные, поскольку израильтяне покидают большую часть сектора Газа. Об этом информирует Аssociated Рress (АР), передает УНН.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, ХАМАС намерен освободить всех 20 живых заложников в эти выходные - говорится в сообщении АР.

Отмечается, что в то же время израильские военные начнут вывод своих сил с большей части территории Газы.

Напомним

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что 9 октября созовет правительство страны для утверждения соглашения. ХАМАС также заявил о достижении договоренности о прекращении войны в Газе, которая предусматривает вывод израильских войск и обмен заложниками.