Нетаньяху скликає уряд для затвердження перемир’я в Газі - Аssociated Рress

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що 9 жовтня скличе уряд країни для затвердження угоди. Про це інформує Аssociated Рress (АР), передає УНН.

Я від щирого серця дякую президенту Трампу та його команді за відданість цій священній місії - звільненню наших заручників - сказав Нетаньяху у заяві, опублікованій його офісом.

За інформацією АР, ХАМАС також заявив про досягнення домовленості щодо припинення війни в Газі.

Угода, за словами представників руху, передбачає виведення ізраїльських військ, допуск гуманітарної допомоги та обмін заручниками й полоненими - йдеться у дописі Аssociated Рress.

У заяві організації зазначається, що домовленості були досягнуті після "відповідальних і серйозних переговорів" на основі пропозиції Трампа.

Нагадаємо

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.