Нетаньяху созывает правительство для утверждения перемирия в Газе - Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 9 октября созовет правительство страны для утверждения соглашения. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.

Я от всего сердца благодарю президента Трампа и его команду за преданность этой священной миссии - освобождению наших заложников - сказал Нетаньяху в заявлении, опубликованном его офисом.

По информации АР, ХАМАС также заявил о достижении договоренности о прекращении войны в Газе.

Соглашение, по словам представителей движения, предусматривает вывод израильских войск, допуск гуманитарной помощи и обмен заложниками и пленными - говорится в сообщении Associated Press.

В заявлении организации отмечается, что договоренности были достигнуты после "ответственных и серьезных переговоров" на основе предложения Трампа.

Напомним

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС состоится в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.