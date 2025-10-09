$41.320.03
Нетаньяху созывает правительство для утверждения перемирия в Газе - Associated Press

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созовет правительство 9 октября для утверждения соглашения. ХАМАС также заявил о достижении договоренности о прекращении войны в Газе, которая предусматривает вывод израильских войск и обмен заложниками.

Нетаньяху созывает правительство для утверждения перемирия в Газе - Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 9 октября созовет правительство страны для утверждения соглашения. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.  

Я от всего сердца благодарю президента Трампа и его команду за преданность этой священной миссии - освобождению наших заложников

- сказал Нетаньяху в заявлении, опубликованном его офисом.

По информации АР, ХАМАС также заявил о достижении договоренности о прекращении войны в Газе.

Соглашение, по словам представителей движения, предусматривает вывод израильских войск, допуск гуманитарной помощи и обмен заложниками и пленными

- говорится в сообщении Associated Press.

В заявлении организации отмечается, что договоренности были достигнуты после "ответственных и серьезных переговоров" на основе предложения Трампа. 

Напомним

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС состоится в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа