"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, во время которого они обменялись поздравлениями по случаю соглашения об освобождении всех заложников, а также пригласил американского лидера в Израиль. Об этом информирует УНН со ссылкой на израильский 12 канал, агентства Reuters и Аssociated Рress (АР), передает УНН.

Детали

По информации Аssociated Рress, Нетаньяху пообщался с Трампом, и они обменялись поздравлениями по случаю соглашения об освобождении всех заложников, которое офис Нетаньяху назвал "историческим достижением".

Согласно сообщению канцелярии премьер-министра, разговор был "теплым и трогательным". Нетаньяху поблагодарил Трампа за его "усилия и глобальное лидерство", а Трамп похвалил "решительное руководство Нетаньяху и предпринятые им действия" - пишет АР.

По данным СМИ, американский президент прибудет в Израиль в начале следующей недели по приглашению израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что главы государств также "договорились продолжать тесное сотрудничество".

"Кроме того, премьер-министр пригласил президента Трампа выступить перед Кнессетом", - добавили в Офисе, имея в виду законодательный орган Израиля.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС состоится в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что 9 октября созовет правительство страны для утверждения соглашения. ХАМАС также заявил о достижении договоренности о прекращении войны в Газе, которая предусматривает вывод израильских войск и обмен заложниками.

Напомним

По данным Associated Press, ХАМАС намерен освободить 20 живых заложников в эти выходные. Одновременно израильские военные начнут вывод сил из большей части Газы.

Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе