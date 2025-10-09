"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху провів розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, під час якої вони обмінялися привітаннями з нагоди угоди про звільнення всіх заручників, а також запросив американського лідера до Ізраїлю. Про це інформує УНН з посиланням на ізраїльський 12 канал, агенції Reuters та Аssociated Рress (АР), передає УНН.

Деталі

За інформацією Аssociated Рress, Нетаньяху поспілкувався з Трампом, і вони обмінялися привітаннями з нагоди угоди про звільнення всіх заручників, яку офіс Нетаньяху назвав "історичним досягненням".

Згідно з повідомленням канцелярії прем’єр-міністра, розмова була "теплою та зворушливою". Нетаньяху подякував Трампу за його "зусилля та глобальне лідерство", а Трамп похвалив "рішуче керівництво Нетаньяху та вжиті ним дії" - пише АР.

За даними ЗМІ, американський президент прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня на запрошення ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Зазначається, що глави держав також "домовилися продовжувати тісну співпрацю".

"Крім того, прем'єр-міністр запросив президента Трампа виступити перед Кнесетом", - додали в Офісі, маючи на увазі законодавчий орган Ізраїлю.

Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС

Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану в ніч проти 9 жовтня. Звільнення всіх ізраїльських заручників з полону ХАМАС відбудеться найближчим часом, після чого Ізраїль відведе війська до погодженої межі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив, що 9 жовтня скличе уряд країни для затвердження угоди. ХАМАС також заявив про досягнення домовленості щодо припинення війни в Газі, яка передбачає виведення ізраїльських військ та обмін заручниками.

Нагадаємо

За даними Associated Press, ХАМАС має намір звільнити 20 живих заручників цими вихідними. Одночасно ізраїльські військові розпочнуть виведення сил з більшої частини Гази.

